Pierre Roberge se joint à Credivera en tant que responsable en chef de la stratégie

CALGARY, Alberta et TORONTO, Ontario et GATINEAU, Québec, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Credivera, le plus important fournisseur de solutions d'identité vérifiable du personnel, est heureux d'annoncer la nomination de Pierre Roberge au poste de responsable en chef de la stratégie (CSO). M. Roberge sera chargé de développer la vision et la stratégie de l'entreprise, de diriger les initiatives stratégiques de fusions et acquisitions, de transformation et de partenariat.

Entrepreneur en série et innovateur avec plus de 25 ans d'expertise et d'expérience à la pointe de l'identité numérique, du commerce numérique, de la cryptomonnaie, de la cybersécurité et plus largement des marchés de la fintech, Pierre Roberge apporte une richesse de leadership éclairé et de compétences à l'entreprise. Il a fait ses preuves à plusieurs reprises en matière d'identification, de développement et d'exécution de plans stratégiques aboutissant à la création substantielle de valeur pour les parties prenantes.

Plus récemment, M. Roberge a fondé et occupé le poste de président directeur général du Laboratoire d'identité numérique du Canada (IDLab), où il a joué un rôle clé dans le développement et la mise en oeuvre de la feuille de route stratégique de l'entreprise, conduisant à d'importants succès et à un positionnement privilégié sur le marché. Avant IDLab, Pierre a co-fondé SecureKey Technologies (acquis par Avast) et Dexit (introduction en bourse sur le TSX).

M. Roberge siège au conseil d'administration du Conseil canadien de l'identification numérique et de l'authentification (CCIAN), ainsi qu'à IDLab.

« Nous sommes ravis d'accueillir Pierre Roberge au sein de l'équipe Credivera en tant que responsable en chef de la stratégie », a déclaré Dan Giurescu, PDG de Credivera. « La connaissance approfondie de l'industrie et l'acuité stratégique de Pierre seront essentielles pour stimuler la croissance de Credivera et façonner notre orientation future. Son leadership nous aidera à continuer à fournir des solutions d'attestations numériques de pointe à nos clients et partenaires. »

Credivera est à l'avant-garde du secteur de la vérification numérique des informations d'identification, fournissant aux organisations des outils innovants pour rationaliser leurs processus d'identification, améliorer la sécurité et réduire la fraude. En tant que CSO, M. Roberge travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour identifier de nouvelles opportunités, forger des partenariats stratégiques et veiller à ce que Credivera reste à l'avant-garde de l'industrie.

« Je suis honoré de rejoindre Credivera, une entreprise reconnue pour son approche écosystémique de l'identité de la main-d'oeuvre, soutenue par un grand nombre de déploiements en production dans le domaine émergent des informations d'identification numérique vérifiables», a déclaré Pierre Roberge. « Je me réjouis de collaborer avec l'équipe talentueuse de Credivera pour développer et exécuter des initiatives stratégiques qui renforceront davantage la position de l'entreprise sur le marché. »

À propos de Credivera

Credivera est le premier échange sécurisé et ouvert au monde pour les informations d'identification vérifiables. Leader en matière de gestion des effectifs et d'identité numérique, Credivera offre aux employés, aux employeurs et aux organisations qui délivrent des informations d'identification une productivité accrue et un contrôle sur la façon dont les informations d'identification importantes sont stockées et partagées. Credivera Exchange augmente la confidentialité et la confiance des informations personnelles, avec des informations qui sont vérifiables, à jour et sécurisées dans un portefeuille numérique, et qui réduit les risques pour tous. Fondée en 2017, avec des bureaux à Gatineau, Toronto et à Calgary, Credivera soutient les industries réglementées et les entreprises technologiques mondiales dans plus de 30 pays à travers le monde.



