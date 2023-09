Hollyland présente ses solutions de diffusion en direct et de tournage vidéo à l'IBC 2023





SHENZHEN, Chine, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hollyland présentera VenusLiv, une caméra de diffusion en direct combinant une vidéo sans fil de haute qualité avec une utilisation facile et une grande portabilité, lors de l'International Broadcasting Convention (IBC 2023) à Amsterdam, du 15 au 18 septembre 2023. Hollyland créera et présentera également d'autres configurations de tournage vidéo et de diffusion en direct lors du salon.

Visitez le stand Hollyland dans le Hall 11, 11.B34 à Amsterdam RAI, Amsterdam, Pays-Bas.

VenusLiv, solution de diffusion en direct

VenusLiv excelle dans les situations de diffusion en direct en intérieur, telles que l'enseignement en ligne, le commerce électronique, les jeux, les divertissements et bien plus. Les utilisateurs de VenusLiv peuvent presque instantanément démarrer la diffusion en direct sur plusieurs plateformes d'un simple bouton, sans les tracas d'une installation et d'une configuration complexes. Contrairement aux solutions peu maniables basées sur les smartphones et les applications, VenusLiv est conçu pour la diffusion en direct, et ce de manière parfaite et fiable. Les représentants des médias auront l'occasion de tester VenusLiv à l'occasion de l'IBC 2023.

VenusLiv fonctionne parfaitement avec les systèmes de microphones sans fil de la série LARK de Hollyland, tels que LARK MAX , LARK C1 et autres, pour une qualité sonore claire et stable. VenusLiv dispose également d'un port Type-C, qui peut être relié directement au LARK C1. LARK MAX peut également être utilisé comme microphone sans fil autonome pour d'autres appareils.

Démonstration pour les réalisateurs professionnels

Hollyland présentera également sa solution de tournage vidéo, qui intègre le Canon C70 aux produits Hollyland : Mars 4K, Mars M1, LARK MAX et Solidcom C1 Pro. Cette solution est plus pratique, plus efficace et offre une expérience meilleure et plus fluide, de la transmission vidéo à la communication en passant par l'audio. Elle permet aux utilisateurs de réaliser des vidéos de haute qualité sans fil et en toute simplicité.

Hollyland présentera également d'autres produits qui permettent de filmer sans fil et facilement pour différentes applications. En voici quelques-uns :

Systèmes de transmission vidéo sans fil : Mars 4K, Cosmo C1, Syscom 421S, etc. Ils permettent aux utilisateurs de transmettre des vidéos haute définition sans fil sur de longues distances et dans divers environnements.

Systèmes d'interphonie sans fil : Solidcom C1 Pro, Solidcom M1, Mars T1000, etc. Ils permettent aux utilisateurs de communiquer sans fil pendant les tournages ou la diffusion en direct, avec une faible latence et une haute fidélité.

Microphones sans fil : LARK MAX, LARK C1 et LARK M1. Ils fournissent aux utilisateurs des solutions audio sans fil compatibles avec les smartphones, les appareils photo, les ordinateurs, etc.

Remises de prix et autres événements

Hollyland invite les journalistes, les rédacteurs en chef, les influenceurs et tous les visiteurs à découvrir ses produits sur son stand. Hollyland proposera également une démonstration en direct de sa solution de diffusion en direct et de sa solution de tournage vidéo sur place. Une présentation et un tirage au sort auront lieu chaque jour du 15 au 17 septembre de 14 h à 15 h sur le stand Hollyland. Les prix comprennent les produits LARK MAX, LARK M1, LARK C1, Solidcom C1 Pro et Mars 4K.

En mettant l'accent sur la transmission vidéo sans fil et l'équipement audio, Hollyland vise à rendre la prise de vue sans fil et facile. Hollyland continue d'explorer et d'innover dans l'industrie, fournissant aux utilisateurs des produits de haute qualité.

Les visiteurs peuvent utiliser le code d'invitation suivant lors de l'inscription : IBC6839. Le lien du site Web pour l'inscription est le suivant : https://show.ibc.org/registration

À propos de Hollyland Technology

Depuis 2013, la société Shenzhen Hollyland Technology Co. (Hollyland) fournit à ses clients du monde entier des solutions professionnelles pour la transmission sans fil de données audio et vidéo, ainsi que pour l'interphonie sans fil.

Hollyland dessert de nombreux marchés, y compris la réalisation de films, les tournages télévisés, la production vidéo, la diffusion, les événements en direct, les expositions, les médias de diffusion, la production, les théâtres, les lieux de culte et les maisons de location. Rendez-vous sur https://www.hollyland.com/ , et retrouvez Hollyland sur Facebook .

