Ramsey Crookall choisit Objectway en tant que partenaire stratégique pour la transformation numérique et l'expansion de marché





Objectway, fournisseur fintech mondial de logiciels SaaS pour les banques et les gestionnaires de patrimoine et d'actifs, a travaillé avec Ramsey Crookall pour soutenir progressivement la croissance organique de l'entreprise et son expansion dans d'autres domaines du marché ces dernières années.

Ramsey Crookall est la plus ancienne société d'investissement indépendante primée de l'île de Man, fournissant une gamme complète de services de courtage en valeurs mobilières et de gestion de patrimoine sur mesure à des clients privés et institutionnels, à des fiducies et à des fonds de pension, principalement au Royaume-Uni, sur l'île de Man et en Afrique du Sud.

Son partenariat avec Objectway a permis à Ramsey Crookall de passer d'un courtier en valeurs traditionnelles à une société de gestion de placements multiservices progressive et numérique. Cette évolution a été soutenue par la solution modulaire d'Objectway, qui fournit à l'entreprise une plateforme technologique évolutive de bout en bout.

Cette collaboration stratégique à long terme a débuté par la mise à disposition de l'administration des investissements d'Objectway, ce qui a permis à l'entreprise de rationaliser et de gérer plus efficacement les opérations de back-office de base, tout en libérant des ressources pour assurer la mise à l'échelle et en leur permettant de différencier leurs activités sur le marché.

Au cours de la deuxième phase, la gestion de portefeuille d'Objectway a renforcé la capacité de l'entreprise à assurer une gestion et une exécution efficaces de sa stratégie d'investissement pour ses gestionnaires de portefeuille et ses courtiers.

Dans une troisième phase, Objectway a intégré ces capacités au nouveau portail client afin de permettre aux clients de Ramsey de bénéficier d'une expérience d'investissement numérique omnicanale et rationalisée. Cette intégration a amélioré la visibilité des clients et numérisé de manière significative les points de contact de leurs clients, sans perdre la touche personnelle si soigneusement apportée tout au long de la longue histoire de l'entreprise.

La phase actuelle consiste à introduire des capacités optimisées pour la gestion du cycle de vie des clients, un processus d'intégration des clients plus efficace et des applications pour offrir aux clients le choix d'une flexibilité et d'une interaction numérique encore plus grandes, en déployant les solutions de gestion de la clientèle d'Objectway.

« En tant qu'entreprise familiale de confiance offrant un service sur mesure, nous évoluons sans relâche pour répondre aux besoins et aux attentes de nos clients. À ce titre, nous voulions compter sur un partenaire partageant la même vision, tourné vers l'avenir et capable d'une évolution technologique continue », déclare Joanna Crookall, CEO, Ramsey Crookall. « Notre relation de longue date avec Objectway nous a permis d'étendre nos services de manière optimale à de nouveaux territoires, tels que l'Afrique du Sud, et de développer de nouveaux services, tels que notre service de modèle discrétionnaire destiné à la prochaine génération d'investisseurs et nos services de négociation/garde pour les clients professionnels. Au fil des ans, nous avons apprécié leur capacité à soutenir la différenciation et l'expansion de nos activités à un rythme qui nous convenait. »

« Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec Ramsey Crookall pour contribuer à leur succès. En passant entièrement à notre solution SaaS, nous avons été en mesure d'atteindre leurs objectifs d'efficacité, de rentabilité, d'évolutivité et de rapidité. Ramsey Crookall a apprécié la valeur et les avantages d'une solution totalement intégrée, entièrement gérée et numériquement activée par un seul partenaire de confiance. Nous nous réjouissons à la perspective d'apporter de la valeur à leurs activités pour de nombreuses années à venir », déclare Alexander Cassar, Chief Business Development Officer, Objectway.

16 mai 2024 à 13:55

