EN CE MOIS DE SENSIBILISATION AU CANCER DE LA PROSTATE, MOVEMBER ENCOURAGE LES CANADIENS À MIEUX COMPRENDRE LEUR RISQUE

Le cancer de la prostate est le cancer le plus couramment diagnostiqué chez les hommes au Canada .

. Un homme sur huit recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie.

La détection précoce peut faire la différence entre la vie et la mort. Connaissez votre facteur de risque.

TORONTO, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Au Canada et à l'échelle mondiale, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes. Plus de 1,4 million d'hommes sont diagnostiqués chaque année et plus de 375 000 hommes perdent la vie à cause de cette maladie. Malheureusement, sa prévalence continue d'augmenter, l'incidence mondiale du cancer de la prostate devant atteindre près de 2,3 millions d'hommes d'ici à 2040. En ce mois de la sensibilisation au cancer de la prostate, Movember rappelle aux hommes canadiens que la détection précoce est essentielle et que la première étape vers de meilleurs résultats en matière de santé est d'apprendre à connaître votre propre facteur de risque, le plus tôt possible.

Un homme canadien sur huit se verra diagnostiquer un cancer de la prostate au cours de sa vie. Le dépistage précoce joue un rôle clé dans l'amélioration de la santé masculine. En effet, le taux de survie de cinq ans pour un cancer de la prostate à un stade localisé ou localement avancé (c'est-à-dire les stades 1 à 3) est de 95 à 100 %, ce taux tombant à 30 % pour les hommes au stade 4 de la maladie. C'est pourquoi il est très important de comprendre les risques associés à la maladie. Des examens réguliers et des conversations ouvertes avec les professionnels de la santé sont essentiels pour détecter la maladie à ses premiers stades. Les facteurs susceptibles d'augmenter le risque de cancer de la prostate sont les suivants :

Âge:

Le risque de développer un cancer de la prostate augmente avec l'âge, mais cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une maladie qui ne touche que les personnes âgées.

Si vous avez 50 ans ou plus, il est important de consulter votre médecin pour discuter de votre facteur de risque et savoir si le dépistage du cancer de la prostate - tel que le test APS - est indiqué dans votre cas.

Si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate ou si vous êtes d'origine africaine ou caribéenne, vous devez entamer cette conversation dès 40-45 ans.

Ethnie:

Le cancer de la prostate est plus fréquent chez les hommes noirs ou d'origine africaine ou caribéenne. Cela est probablement dû à une combinaison de facteurs, notamment la génétique, la biologie, les facteurs environnementaux et les barrières sociales qui peuvent réduire les taux de détection précoce.

Le cancer de la prostate tend à se développer à un âge plus jeune chez les hommes noirs que dans tout autre groupe.

Antécédents familiaux:

Si votre père ou votre frère ont eu un cancer de la prostate avant l'âge de 60 ans, vous êtes deux fois plus susceptible de développer la maladie.

Si vous avez plus d'un parent de sexe masculin atteint d'un cancer de la prostate, votre risque pourrait être cinq fois plus élevé.

S'il existe des antécédents familiaux importants de cancer du sein ou de l'ovaire, en particulier du même côté de la famille (c'est-à-dire du côté de votre mère ou de votre père), votre risque peut être accru.

Depuis 20 ans, Movember s'engage se consacre à investir dans la recherche de pointe sur le cancer de la prostate. En s'associant avec des cliniciens et des chercheurs du monde entier et en continuant à investir dans la recherche avant-gardiste, Movember vise à réduire le nombre d'hommes qui risquent de mourir d'un cancer de la prostate. Movember a joué un rôle dans le développement de thérapies qui prolongent la vie, de technologies d'imagerie du cancer de la prostate plus sensibles et de tests génétiques qui ont contribué à changer la façon dont le cancer de la prostate est détecté et traité. Movember soutient actuellement le plus grand réseau mondial de données probantes dans 560 hôpitaux, qui est utilisé pour mieux comprendre et améliorer les soins prodigués aux patients dans 19 pays.

En 2022, Movember a mené une enquête analysant le financement de la recherche universitaire sur le cancer de la prostate au Canada de 1999 à 2021. Les résultats ont démontré qu'au cours de cette période, les organisations canadiennes, y compris Movember, ont octroyé plus de 600 millions de dollars à plus de 1 700 projets de recherche sur le cancer de la prostate. Au Canada, Movember s'est également révélé être le plus grand bailleur de fonds de la recherche axée sur l'application des résultats de laboratoire à de nouvelles options de traitement du cancer de la prostate, ainsi que le deuxième bailleur de fonds de l'ensemble des projets liés à la recherche sur le cancer de la prostate, avec plus de 107 millions de dollars investis depuis 2008.

"Depuis plus d'une décennie, Movember travaille avec des chercheurs de tout le pays sur des projets novateurs qui ont le potentiel de sauver, littéralement, des millions d'hommes dans le monde", déclare le Dr Mike Fraser, Directeur de la mise en oeuvre du programme de lutte contre le cancer à Movember Canada. "Mais l'un des meilleurs outils dont nous disposons pour réduire le nombre de décès dus au cancer de la prostate est détenu par les hommes eux-mêmes ; en comprenant leurs risques et en agissant de manière proactive pour prendre leur santé en main, les hommes canadiens peuvent améliorer leurs chances de détection précoce et, ensemble, nous pouvons créer un avenir où moins de familles subiront les effets dévastateurs du cancer de la prostate."

Pour plus d'informations et de soutien sur le cancer de la prostate, consultez notre site http://movember.com/cancerdelaprostate.

À propos de Movember

Movember est la principale organisation caritative qui change la face de la santé masculine à l'échelle mondiale. Depuis 2003, le mouvement pour la santé masculine a financé des projets essentiels dans ce domaine, remis en question le statu quo, bouleversé la recherche sur la santé masculine et transformé la manière dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. Avec une détermination inébranlable, nous avons pris pour cible la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. En aidant les hommes à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Movember travaille avec des partenaires communautaires et spécialisés tout au long de l'année pour améliorer la santé des hommes et des garçons, de leurs familles, de leurs camarades et de leurs communautés. La vision de l'organisation caritative est d'avoir un impact durable sur la santé des hommes. Elle encourage les hommes à adopter des comportements sains, à remettre en question les systèmes de santé et à s'attaquer aux normes sexospécifiques afin de réduire les inégalités en matière de santé et de sauver davantage de vies.

