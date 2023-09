BIOVISER s'associe à LVC





L'alliance offrira conjointement des expériences client inégalées au Royaume-Uni et dans l'UE

BOSTON, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- BIOVISER , un groupe de conseils pharmaceutiques, et LVC , une entreprise basée au Royaume-Uni qui fournit des solutions de communication novatrices, scientifiquement précises et stratégiquement alignées, sont heureux d'annoncer l'établissement d'un partenariat stratégique autour d'une vision commune : fournir l'excellence sur l'ensemble des cycles de vie des produits dans les secteurs de la pharmaceutique, de la santé et des dispositifs médicaux.

« Nous vivons dans un contexte qui se transforme à un rythme rapide que la vitesse à laquelle l'esprit humain est capable de réagir, explique Ivan D'Souza, PDG de BIOVISER. Des progrès numériques sont nécessaires pour améliorer la sensibilisation, l'engagement et l'expérience. BIOVISER est ravi de voir que ses services de qualité supérieure seront complétés par les solutions numériques de premier ordre de LVC. »

Les deux sociétés travailleront ensemble pour réaliser leur objectif d'unifier de manière créative la technologie et le contenu médical, de façon à donner aux entreprises et aux professionnels des solutions innovantes qui répondent à leurs divers besoins.

« LVC crée des solutions de communication innovantes de haute qualité, y compris des solutions de visualisation, de simulation et de représentation de données. Cette offre permet aux entreprises de pharmaceutique et de biotechnologie d'orienter et de poursuivre audacieusement des avancées scientifiques qui ont un impact positif sur la santé humaine au fil du temps », affirme Dave Ford, directeur général de LVC.

BIOVISER souhaite utiliser les connaissances et l'expérience profondes de LVC en matière de numérique, en vue de dynamiser ses capacités technologiques. L'équipe de direction participera de près à l'élaboration de la stratégie de l'activité de la marque et proposera des plans commerciaux et médicaux axés sur un déploiement expert dans l'industrie.

« Il est essentiel pour les entreprises d'adopter une approche centrée sur les patients, a déclaré Keerti Bhagwat, présidente de BIOVISER pour le Royaume-Uni et l'UE. L'engagement et l'expérience des patients peuvent être considérablement améliorés grâce aux technologies et aux solutions numériques. La combinaison de l'expertise scientifique de BIOVISER et des compétences numériques de LVC peut permettre la création de solutions robustes qui répondent aux besoins des clients de bout en bout. Notre accent sur les marchés du Royaume-Uni et de l'UE sera grandement soutenu par la vaste expérience commerciale de LVC dans ces régions. »

L'alliance réinventera le paysage des solutions numériques tout en offrant une expérience client inégalée au Royaume-Uni et en Europe.

« La plupart des entreprises de pharmaceutique et de biotechnologie adoptent rapidement les nouvelles technologies et les nouveaux procédés de R-D, mais sont souvent plus lentes à réagir dans le contexte commercial. L'offre combinée de LVC et de BIOVISER facilite l'adoption et permet à nos clients de profiter des avancées sans être exposés aux risques associés, a indiqué Neil Ravenhill, directeur médical de LVC. Les besoins des publics de nos clients, ainsi que les canaux qu'ils utilisent, évoluent. C'est pourquoi nous veillons à ce que notre clientèle puisse continuer à mobiliser efficacement ses publics. »

En combinant la force de BIOVISER en matière de développement de contenu aux prouesses numériques de LVC, les deux sociétés pourront concevoir et fournir une gamme exceptionnelle de services complets aux clients.

