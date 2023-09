DESTINIA RÉVOLUTIONNE LA VENTE DE SERVICES TOURISTIQUES GRÂCE À L'IA





Les moteurs de recherche évoluent, provoquant un changement de paradigme dans le secteur des agences de voyages en ligne.

MADRID, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Il y a de nombreuses années, Amuda Goueli avait prévu la disparition imminente du moteur de recherche traditionnel dans le secteur des agences de voyages en ligne (OTA). La façon restrictive dont une agence de voyages en ligne exige de ses clients qu'ils connaissent déjà leurs dates de voyage et leur destination n'avait rien de naturel et devait évoluer.

Le fondateur et directeur général de Destinia a toujours soutenu que l'avenir de l'industrie des OTA résiderait dans davantage de personnalisation, avec des recommandations basées sur les besoins uniques de chaque client. Les clients doivent avoir quelque chose qui ressemble à un agent de voyage personnel, avec la connaissance la plus large possible grâce à l'intelligence artificielle (IA) et la capacité de faire des recommandations et de les conseiller, mais avec les prix, la disponibilité et la vitesse d'une agence en ligne.

Depuis longtemps, les clients réclament une expérience en ligne qui offre tous les avantages d'une expérience hors ligne.

Aujourd'hui, le futur est là ! Sur sa plateforme innovante Destinia Beta, un écosystème dédié à la recherche et au développement visant à l'évolution et à la croissance continues, Destinia présente Desta, une solution d'IA conçue pour révolutionner l'expérience utilisateur lors de l'organisation de voyages.

Contrairement aux assistants virtuels classiques qui ne peuvent répondre qu'à des questions prédéterminées, Desta s'adapte aux besoins du client en proposant des suggestions personnalisées de destinations, d'hôtels et de services liés aux voyages.

Au cours de la phase bêta, les utilisateurs peuvent accéder à Desta en s'inscrivant sur https://destinia.com/desta afin d'essayer eux-mêmes ses fonctionnalités.

Selon Amuda Goueli : « Le moteur de recherche traditionnel tel que nous le connaissons est en train de devenir obsolète. L'intelligence artificielle est là pour durer et nous devrions profiter de tous les avantages qu'elle a à offrir pour améliorer la vie des gens. Grâce à l'IA, nous avons finalement réussi à mettre en oeuvre une idée que nous visualisons depuis de nombreuses années. Ce futur est arrivé, et il est là pour durer. »

À propos de Destinia

Destinia est l'une des principales agences de voyages en ligne d'Europe du Sud. Fondée en 2001, la société compte plus de deux millions de clients, ainsi qu'une sélection de plus d'un million d'hôtels et de 600 compagnies aériennes. Avec plus de 200 employés travaillant dans des bureaux situés dans cinq pays différents, Destinia a passé ces dernières années plongé dans un processus d'internationalisation intense, qui a permis à l'entreprise d'opérer dans plus de 90 pays à ce jour.

Grâce à son caractère innovant, la société a été pionnière en offrant des voyages dans l'espace, en plus de développer la technologie et d'accepter diverses de méthodes de paiement, y compris la monnaie virtuelle bitcoin et son dernier projet est l'agent virtuel « Desta » basé sur l'IA.

En 2015, Destinia a créé Grupo Destinia et a commencé à travailler dans le secteur B2B, mettant sa technologie et ses produits à la disposition de sociétés tierces. Depuis, le groupe a connu une croissance exponentielle, établissant de nouvelles normes dans l'industrie.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=iBnzTMixdRM

