XEV dévoile son nouveau modèle YOYO au salon IAA Mobility. Disponibilité prévue pour le quatrième trimestre de l'année





Le 4 septembre 2023, XEV, une société de véhicules à nouvelle technologie énergétique, a lancé son modèle amélioré de mobilité urbaine YOYO au salon IAA Mobility. Le lancement du nouveau modèle YOYO aura lieu simultanément en Italie, Allemagne, France et Espagne, avec le début des livraisons prévues pour le quatrième trimestre de 2023. Le prix de base est de 16 990 euros (à l'exclusion des subventions). À ce jour, XEV possède plus de 120 points de vente en Italie, Allemagne, France et Espagne, et prévoit élargir ce nombre à 300 en Europe d'ici la fin de l'année.

Mini voiture électrique, conçue pour satisfaire les demandes de mobilité urbaine, YOYO combine technologie, esthétique et commodité. Son design futuriste comprend des caractéristiques comme des vitres sans cadres anti-pincement, feux tri-dimensionnels à LED, et un toit vitré panoramique. Avec un écran connecté à haute définition de 10,25 pouces (carplay& androidauto), et l'intégration de fonctions contrôlées à distance via une APP mobile, permettant aux utilisateurs de régler la climatisation, soulever les vitres, déverrouiller la voiture et vérifier l'état de la batterie, YOYO est notre compagnon idéal pour la mobilité urbaine.

Avec une puissance entièrement électrique de 150 km et une vitesse de pointe de plus de 80 km/h, YOYO se manipule avec précision et agilité, ce qui fait d'elle le choix parfait pour explorer la ville. En outre, grâce à son système d'échange de batterie unique et d'un poids léger, l'échange de batterie de YOYO peut se faire en 3 minutes, ce qui permet aux utilisateurs de poursuivre leur déplacement sans interruption.

XEV a conclu un partenariat avec ENI, un géant européen de l'énergie, en vue du déploiement et de l'opération de réseaux de stations d'échange de batterie à travers l'Europe, ce qui permet ainsi aux utilisateurs de charger leurs batteries aux stations-services d'ENI. Tirant parti du réseau d'ENI, XEV a déjà installé plus de 30 stations dans cinq villes italiennes, notamment Rome, Milan, Florence, Turin et Bologne. Preuve de sa grande popularité auprès des utilisateurs. Avec le lancement de YOYO en Italie, Allemagne, France et Espagne et dans d'autres pays, le réseau d'échange de batterie de XEV va aussi s'étendre parallèlement afin d'apporter aux utilisateurs une expérience de mobilité citadine plus agréable.

Lors du salon IAA Mobility, XEV a officiellement présenté Xpression un service personnalisé qui propose 42 différents concepts d'ailes YOYO pour la personnalisation. XEV est aussi en partenariat avec la plateforme artistique UAAD, basée à New York, afin de fournir des options de designs innovantes et dynamiques aux utilisateurs en vue de rendre le déplacement urbain plus créatif et plus amusant.

5 septembre 2023 à 13:20

