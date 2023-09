xSuite Benelux est Partenaire Gold à l'événement Efficiency Boost 2023





Les directeurs et gestionnaires financiers des entreprises sont actuellement confrontés à la tâche d'automatiser et d'optimiser davantage les processus de comptabilité fournisseurs dans la comptabilité financière, en particulier s'agissant d'entreprises utilisant de SAP dans le contexte du passage à S/4HANA. L'événement « Efficiency Boost » de Financial Media NV présentera des moyens de surmonter cette difficulté. xSuite, spécialiste de l'automatisation des factures fournisseurs et Gold Partner de l'événement, présentera ses solutions à Dilbeek le 19 octobre 2023.

Efficiency Boost est l'événement d'information clé pour les professionnels de la finance en Belgique qui cherchent des moyens de rendre leur travail encore plus efficace. Des exposants de différents secteurs présenteront leurs outils et méthodes de conseil, tandis que les visiteurs auront l'occasion de discuter de produits et services récents avec des experts financiers de premier plan. Le public cible de l'événement comprend les directeurs financiers ainsi que les professionnels du contrôle, de la comptabilité et de la finance. Environ 250 participants sont attendus.

Les directeurs financiers et les responsables des finances des entreprises belges utilisant SAP doivent faire face, en plus de la migration vers S/4HANA, au fait qu'un nombre toujours plus important de processus de gestion basés sur SAP est transféré vers le cloud. Dans ce contexte, une solution de traitement des factures entrantes intégrée à SAP aide les entreprises à mieux gérer les processus de transformation dans les domaines de l'achat et de la comptabilité afin de pouvoir opérer de manière plus efficace et plus économique à l'avenir. Le Partenaire Gold de l'événement, xSuite Benelux BV, est basé à Maastricht, aux Pays-Bas. Cette filiale du fabricant allemand de logiciels xSuite Group présentera les dernières solutions logicielles dans ce domaine dans le cadre de son Demo Point.

En collaboration avec deux clients, xSuite Benelux démontrera comment les entreprises belges utilisant SAP peuvent optimiser leurs processus commerciaux grâce à une solution d'automatisation des comptes fournisseurs et des factures (APIA) : Philippe Despierre, directeur informatique de NV Studio Plopsa, un opérateur de parcs à thème, d'hôtels et de studios de télévision, présentera le traitement des factures entrantes intégré à SAP et la lecture de documents dans le cloud à l'aide de xSuite ; Anouk Timochenkov, responsable de la comptabilité chez IBA (Ion Beam Applications S.A.), présentera son projet de flux de travail des factures, y compris l'archive xSuite basée sur le cloud.

Informations sur l'événement :

Efficiency Boost

19 octobre 2023

Lieu : Hotel Waerboom Dilbeek, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Dilbeek/Belgique

Inscription : https://www.fm.be/efficiency-boost

À propos de xSuite

Avec des bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, une expérience dans tous les secteurs et de multiples solutions SAP, xSuite est un innovateur de premier plan dans l'optimisation des flux de travail P2P basés sur SAP, fournissant des logiciels et mettant en oeuvre des solutions pour plus de 1 300 clients. L'entreprise est devenue un partenaire de confiance dans la modernisation des systèmes AP et l'automatisation des processus manuels et papiers.

5 septembre 2023 à 08:15

