Pleins feux sur l'IFA 2023 : Changhong améliore l'expérience utilisateur avec des technologies de pointe pour les appareils ménagers





BERLIN, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors de l'IFA 2023, Changhong a occupé le devant de la scène des géants chinois de l'électronique grand public, en dévoilant sa toute dernière gamme d'appareils électroménagers de pointe. L'événement a commencé le 1 septembre au parc des expositions Messe Berlin.

Considéré comme l'un des principaux salons mondiaux de l'électronique, l'IFA attire chaque année des milliers d'entreprises de haute technologie.

Pleins feux sur le produit : une technologie d'appareils électroménagers innovante pour améliorer l'expérience utilisateur

Changhong est toujours à la pointe de l'innovation en matière de télévisions. Lors de l'IFA 2023, sa marque d'appareils intelligents haut de gamme, CHiQ, a présenté une nouvelle gamme de téléviseurs OLED destinée aux marchés internationaux. Les téléviseurs disposent d'un corps ultra-mince, d'écrans sans bordure et de diverses options de support. Grâce au contrôle de la lumière par pixel et un affichage doté de 10,7 milliards de couleurs, ils atteignent une gamme de couleurs DCI-P3 de 98,5 % et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, ce qui garantit des images claires comme le cristal et une qualité sonore supérieure. De plus, la dernière nouveauté de Changhong en Chine, la série de téléviseurs ARTIST, d'une épaisseur de seulement 24,9 mm et surpassant de 10 mm les concurrents locaux, a fait ses débuts à l'IFA, illustrant l'esthétique raffinée des maisons contemporaines.

En outre, Changhong s'engage à améliorer sa plate-forme de télévision intelligente. En octobre, l'Europe verra la sortie de plusieurs modèles de téléviseurs CHiQ équipés du dernier système d'exploitation Roku.

À l'IFA, CHiQ a présenté sa série Space Pro de réfrigérateurs et de machines à laver, fabriqués avec une technologie ultra-mince de pointe, qui tient sa promesse de « taille compacte, grande capacité ». Changhong a également présenté une gamme de nouveaux produits, des climatiseurs et pompes à chaleur Eva aux aspirateurs robots autonettoyants, qui ont suscité un vif intérêt de la part des visiteurs.

Outre des mises à niveau matérielles, Changhong a également dévoilé des solutions de sécurité des données domestiques intelligentes centrées sur la protection de la vie privée des ménages. En tirant parti de la blockchain et d'autres outils innovants, ces initiatives créent un cadre de flux de données fiable pour les maisons intelligentes. Cet éventail d'offres souligne l'engagement de Changhong en faveur du progrès technologique.

La poussée stratégique de Changhong : exploiter la technologie et le portefeuille de produits pour conquérir les marchés mondiaux

Grâce à ses prouesses de fabrication et à la notoriété de sa marque, Changhong a enregistré une forte croissance dans le secteur des appareils ménagers à l'étranger, en particulier sur des marchés clés comme les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Europe. Le géant de l'électronique grand public gagne également du terrain dans des régions émergentes comme le Moyen-Orient et l'Afrique. Au cours des sept premiers mois de 2023, les ventes d'appareils ménagers à l'étranger de Changhong ont augmenté de plus de 30 %, avec des téléviseurs, des réfrigérateurs, des machines à laver et des climatiseurs atteignant des chiffres de ventes sans précédent.

Alors que Changhong est en pleine évolution, elle s'attaque à des secteurs en plein essor comme les énergies renouvelables, où elle dispose d'un solide portefeuille stratégique. Lors de l'IFA, Changhong a dévoilé une gamme de produits axés sur la durabilité et les énergies renouvelables, en particulier des batteries lithium-ion polymères. Parallèlement, les spectromètres portables dans le proche infrarouge et les capteurs de surveillance humaine de la société ont fait leur apparition sur le marché mondial.

Lors de l'IFA de cette année, Changhong a présenté ses nouveautés et son évolution en passant progressivement d'une entreprise d'appareils ménagers classiques à une entreprise de technologie moderne. Adopter une vision à long terme est essentiel pour la stabilité durable et l'innovation continue de Changhong dans le domaine de la technologie.

