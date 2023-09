Première jeune cavalière indienne à participer au prochain Championnat du monde d'endurance équestre qui se tiendra à Castelsagrat, en France, le 2 septembre





NEW DELHI, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pour la première fois dans le championnat d'endurance de la FEI, une jeune cavalière indienne participera. La jeune Nida Anjum Chelat, âgée de 21 ans et née à Tirur, au Kerala, représentera l'Inde au Championnat du monde d'endurance équestre pour jeunes cavaliers et juniors organisé par la FEI, la Fédération internationale des sports équestres, l'organisme mondial qui fait autorité en matière de sports équestres. PUSH 360 gère les engagements et la communication de cette fierté indienne.

Nida Anjum, sur son cheval Epsilonn Salou, fera ses preuves parmi les 70 participants, venus de 25 pays, qui se disputent le prestigieux prix d'endurance. Le championnat soumet les compétences de manoeuvre et la confiance des cavaliers, ainsi que la condition physique des chevaux, à une série de tests calibrés en boucles, qui poussent les capacités du cheval et du cavalier à leur maximum. L'idée est que le coeur du cheval et celui du cavalier doivent battre à l'unisson.

Les épreuves comprennent une série de boucles très difficiles et réussir cette course exténuante de 120 kilomètres est considéré comme un exploit de classe mondiale dans le monde des sports équestres. Nous pouvons affirmer que Nida Anjum a déjà inscrit son nom dans les annales de ce sport.

Les championnats de la FEI sont l'un des championnats les plus respectés au monde et la participation aux boucles mettra Nida sur un pied d'égalité avec les meilleurs cavaliers d'endurance du monde.

Elle porte sur ses jeunes épaules l'esprit combatif du pays et s'attaque à des pays qui ont toujours été à l'avant-garde de ce sport. Elle fera partie des nouveaux challengers venant de 25 pays, dont la Chine et la Libye. L'Inde l'encouragera tout en s'éveillant aux nuances d'un sport nouveau pour le public.

Aujourd'hui, sa participation au championnat n'a pas seulement fait de Nida un nom avec lequel il faut compter, mais elle permettra certainement aux sports équestres d'atteindre de nouveaux sommets en Inde.

La compétition aura lieu dans la belle ville de Castelsagrat, en France, le 2 septembre 2023. La course peut être suivie sur l'application Yamamah.

