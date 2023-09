Medit présente une solution prothétique transparente de conception par numérisation lors de la Journée de l'innovation Medit 2023





Medit présente une solution prothétique révolutionnaire de conception par numérisation qui permet aux dentistes de concevoir des couronnes et des bridges, des incrustations, des attelles et des prothèses temporaires avec une précision alimentée par l'IA.

Les produits Medit s'intègrent parfaitement aux technologies de fabrication 3D, inaugurant une nouvelle ère de solutions prothétiques de conception par numérisation.

Des leaders d'opinion de renom dans le domaine de la dentisterie expliqueront comment les scanners et les logiciels innovants de Medit peuvent redéfinir les pratiques dentaires.

SÉOUL, Corée du Sud et LONG BEACH, Californie, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Medit (www.medit.com), al'un des principaux fournisseurs de scanners intra-oraux 3D et de solutions de dentisterie numérique, a annoncé « Journée de l'innovation Medit 2023 » pour le 5 octobre.

La Journée de l'innovation Medit 2023 est un événement en ligne gratuit ouvert à tous les dentistes du monde entier. Avec le lancement prochain de l'application Medit ClinicCAD, Medit est fière de présenter un logiciel de CAO dentaire transparent qui permet aux dentistes de concevoir efficacement des couronnes et des bridges, des incrustations et des prothèses temporaires. La solution innovante de conception par numérisation s'intègre aux technologies de fabrication 3D avancées telles que le fraisage et l'impression 3D, marquant ainsi une étape importante vers une solution de prothèse dentaire rationalisée.

Medit ClinicCAD est un logiciel de CAO dentaire intuitif et facile à utiliser, doté d'un moteur d'intelligence artificielle, prêt à révolutionner le mode de fonctionnement des dentistes. La dentisterie numérique n'est pas un avenir lointain ; la solution complète proposée par Medit illustre la véritable essence de la dentisterie numérique. Medit a également introduit récemment un système de numérisation compatible avec les systèmes Mac, et ClinicCAD est le seul logiciel de CAO dentaire compatible avec Mac disponible aujourd'hui.

« La Journée de l'innovation 2023 de Medit marque un moment important dans la mesure où nous nous apprêtons à présenter Medit ClinicCAD », déclare GB Ko, PDG de Medit. « Cette présentation montre à quel point nous sommes déterminés à aider les dentistes en leur proposant de nouvelles solutions qui facilitent et accélèrent leur travail et améliorent les soins prodigués aux patients. Elle reflète notre volonté de redéfinir la technologie dentaire. »

L'événement présentera cinq sessions de conférences animées par des leaders d'opinion (KOL) en dentisterie du monde entier. Chaque KOL explorera les avantages de l'utilisation des scanners et des logiciels Medit, en expliquant comment les dentistes peuvent tirer profit des solutions complètes de Medit.

« La Journée de l'innovation 2023 de Medit témoigne de notre engagement à fusionner les capacités de l'IA avec l'expertise dentaire », fait remarquer Michael Lee, directeur technique de Medit. « Medit ClinicCAD, le produit phare de cet événement, non seulement révolutionne la conception, mais s'intègre également de manière transparente aux technologies de fabrication en 3D. Cette intégration comble le fossé entre l'imagination et la création, et présente l'avenir de l'innovation dentaire. »

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez consulter la page officielle de l'événement à l'adresse suivante https://info.medit.com/medit-innovation-day-2023/.

