METZ brille à l'IFA à l'occasion de son 85e anniversaire : Façonner l'histoire, faire évoluer l'histoire et rompre avec l'histoire





BERLIN, 2 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Célébrant 85 ans d'excellence technologique, la marque emblématique d'appareils électroménagers d'Allemagne, METZ, témoigne de jalons historiques tout en réalisant constamment de nouvelles percées. La marque façonne continuellement un nouveau chapitre de l'histoire de l'industrie de l'électroménager. Lors de l'événement organisé à l'occasion du 85e anniversaire de METZ, M. Kotzbauer, directeur général de METZ Allemagne, a retracé les 85 années d'existence de la marque. Lin Jin, président du Groupe, a souligné le rôle vital de METZ au sein du groupe SKYWORTH et son développement commercial en Europe. SHI CHI, président du Groupe SKYWORTH, a exprimé sa gratitude sincère aux médias et aux consommateurs pour avoir participé à ce moment historique important.

Du 1er au 5 septembre, METZ a affiché sa présence à l'IFA 2023, un événement pivot de l'industrie mondiale de l'électronique grand public. METZ a attiré des fabricants, des experts en technologie et des consommateurs du monde entier pour leur faire découvrir sa technologie de pointe, son artisanat de haute qualité et son innovation remarquable.

Lors de cette exposition mondialement attendue, METZ a présenté un panorama captivant. Il a dévoilé non seulement les séries de téléviseurs classiques METZ Classic et METZ Blue, mais a également présenté des appareils électroménagers blancs, tout en mettant l'accent sur les véhicules à énergie nouvelle et la technologie photovoltaïque. METZ a présenté des réalisations remarquables dans le secteur haut de gamme, notamment le téléviseur Metz Classic, le téléviseur OLED Transformers, le téléviseur portable de 24 pouces, la série des papiers peints et les produits QLED de 100 pouces, dévoilant ainsi une série de produits phares. Les nouvelles fonctions du système d'exploitation de télévision intelligente mondialisé, Coolita, ont également été présentées. Elles incluent notamment Coolita Channel, qui propose plus de 100 chaînes de contenu en direct gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et Coolita Link, qui permet de contrôler et de basculer de manière transparente entre les grands et les petits écrans. Pour sa première apparition à l'IFA, METZ Photovoltaics, en tant que représentant des nouvelles énergies, a présenté ses onduleurs de stockage d'énergie, ses batteries et d'autres dispositifs matériels de base, ainsi que des solutions complètes. Cette présentation au salon a permis d'aligner le modèle économique de l'énergie verte sur l'appel de l'ère du bas carbone, contribuant ainsi au développement vigoureux de l'économie à faibles émissions de carbone. L'introduction massive de véhicules à énergie nouvelle, en harmonie avec l'écosystème numérique de SKYWORTH, crée un écosystème véhicule-maison intelligent pour les consommateurs. Équipés de fonctions telles que les sièges de santé pour le sommeil, la surveillance des particules PM2.5 et la stérilisation à haute température, ces véhicules offrent une expérience de conduite sécurisée, intelligente et soucieuse de la santé.

À l'IFA, METZ a présenté sa technologie de pointe, diffusant constamment aux utilisateurs les notions « Fabriqué en Allemagne » et de « qualité allemande ». En mettant l'accent sur les clients et la durabilité, METZ poursuit son engagement en faveur de l'artisanat, transmettant la qualité allemande pour créer des produits et des services influents dans le monde entier au sein d'une industrie électronique en pleine évolution.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200454/MTXX_PT20230902_092915963.jpg

2 septembre 2023 à 11:14

