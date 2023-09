QUOI DE NEUF AUX BAHAMAS EN SEPTEMBRE 2023





NASSAU, Bahamas, le 1er sept. 2023 /CNW/ -- Les îles des Bahamas sont la destination idéale pour les voyageurs envisageant des vacances d'été de dernière minute. En septembre, les visiteurs pourront profiter d'économies sur leurs vacances, d'expériences culinaires de classe mondiale et d'événements locaux pour compléter leur itinéraire.

NOUVELLES

Carnival Cruise Line présente le nom « Celebration Key » sur l'île Grand Bahama - Carnival Cruise Line a annoncé le nom de sa nouvelle destination portuaire de croisière exclusive sur l'île Grand Bahama : « Celebration Key ». Il sera possible de réserver un vol dès septembre 2023, et les premiers voyageurs sont attendus en juillet 2025. L'annonce indique que les développements se poursuivent sur l'île Grand Bahama, faisant de cette destination le lieu d'événements et de spectacles aux Bahamas.

Delta Air Lines annonce le tout premier vol direct entre Miami et Nassau - Delta Air Lines annonce son tout premier vol direct quotidien entre l'aéroport international de Miami et l'aéroport international Lynden Pindling. Dès le 5 novembre 2023, il sera possible de prendre un vol ayant fait l'objet d'une réservation transportant les voyageurs du sud de la Floride vers la capitale dynamique des Bahamas en un peu plus d'une heure.

Bahamasair lance un nouvel itinéraire reliant Fort Lauderdale à Exuma - À compter du 15 novembre, Bahamasair offrira un vol direct deux fois par semaine entre l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood et l'aéroport international Exuma. Le vol arrivera à George Town en 90 minutes seulement.

Atlantis Paradise Island lance de nouvelles expériences culinaires - Du 2 au 9 septembre 2023, Atlantis Paradise Island organise sa première série annuelle de chefs invités, Table Takeover , en partenariat avec le Nassau Paradise Wine & Food Festival et mettant en vedette les chefs JJ Johnson et Jose Garces. De plus, les clients du centre de villégiature pourront se restaurer au Silan , un restaurant persan qui vient d'ouvrir ses portes.

SLS Baha Mar est l'hôte du bar éphémère Aperol Spritz pour la fête du Travail - Les adultes sont invités à célébrer la fin de semaine de la fête du Travail au tout premier bar éphémère Aperol Spritz du SLS Baha Mar. Cet événement d'une durée de trois jours (du 1er au 3 septembre 2023) mettra en vedette des spectacles en direct de DJ et des chariots-bars tournants au Bungalow Beach Bar & Grill et au Privilege Pool & Bar.

Souper au Bahama Beach Club - En septembre, tous les vendredis soir, le Bahama Beach Club à Treasure Cay (îles Abacos) organisera des soupers à la chandelle et des spectacles dans son restaurant au bord de la mer, The Pavilion . Il est possible de réserver une table sur la plage entre 18 h 30 et 22 h.

Course de bateaux-dragons à Goodman's Bay Beach - Le deuxième festival annuel de bateaux-dragons à Goodman's Bay Beach aura lieu à Nassau le 30 septembre 2023. Le Breezes Resort, à Cable Beach est le partenaire hôtelier exclusif, offrant aux spectateurs un endroit de choix pour assister à la compétition et des tarifs spéciaux sur l'hébergement.

Anchor Bay : Eleuthera accueille le festival Fish Fry au Governor's Harbour - Tout au long du mois de septembre, Central Eleuthera prend vie tous les vendredis soirs pendant le festival Fish Fry au Governor's Harbour, de 18 h à 23 h. Les visiteurs peuvent se joindre aux gens du coin pour se divertir et déguster des plats populaires aux Bahamas, notamment des poissons (carangues grasses et vivaneaux), des côtelettes de porc avec des pois et du riz, et plus encore.

PROMOTIONS ET OFFRES

Pour une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Quatrième nuit gratuite au Comfort Suites Paradise Island - Les voyageurs trouveront des options abordables et des rabais en prime au Comfort Suites Paradise Island. Les invités qui réservent trois nuits consécutives recevront une quatrième nuitée gratuite et un crédit pour aliments et boissons de 50 $. La période de réservation pour les voyages jusqu'au 15 novembre 2023 commence aujourd'hui et prend fin le 30 septembre 2023.

Économies d'automne au Resorts World Bimini - Le Resorts World Bimini Resort offre jusqu'à 40 % de rabais pendant la promotion Fall Madness Special . Il est possible de réserver un séjour du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche, en utilisant les codes promotionnels FMS35 et FM40, respectivement. Le forfait comprend le transport aller-retour, le divertissement et l'accès privé à la plage. La période de réservation pour les voyages jusqu'en octobre 2023 prend fin le 31 octobre 2023.

Les Bahamas récompensées lors du gala 2023 des World Travel Awards Caribbean & The Americas Gala - Les îles des Bahamas ont reçu le premier prix des destinations de luxe des Caraïbes en 2023 lors du gala 2023 World Travel Awards Caribbean & The Americas. La destination s'est également retrouvée en nomination dans plusieurs catégories concurrentes, comme « meilleure destination de plage », « meilleure destination de croisière », et plus encore.

À PROPOS DES BAHAMAS

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Se trouvant à seulement 80 km au large des côtes de la Floride, les Bahamas offrent aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. En plus de proposer des activités de classe mondiale comme la pêche, la plongée et la navigation de plaisance, cette nation insulaire possède des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que peuvent explorer les familles, les couples et les aventuriers. Découvrez pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas » en consultant www.bahamas.com , ou suivez-nous sur Facebook , YouTube ou Instagram .

DEMANDES DES MÉDIAS

Anita Johnson-Patty

Ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas

[email protected]

Weber Shandwick

Relations publiques

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749567/Bahamas_Logo.jpg

SOURCE The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation

1 septembre 2023 à 21:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :