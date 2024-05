BivouaQ lance le projet « PLEIN AIR POUR TOUS.TES »





STONEHAM-ET-TEWKESBURY, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - BivouaQ lance le projet « PLEIN AIR POUR TOUS.TES », qui consiste au développement de communautés régionales de plein air inclusif, sur une dizaine de régions du Québec.

L'organisation et la promotion d'activités de plein air inclusives en région, offertes à des passionné.es avec et sans handicap, permettra de promouvoir les bienfaits d'une pratique solidaire et régulière d'activités de plein air pour l'ensemble de la population québécoise.

Ce déploiement régional répond à un besoin, manifesté par la communauté, de mobiliser davantage les régions afin d'offrir encore plus d'activités inclusives, locales et accessibles à tous et toutes au Québec.

Soutien de l'écosystème

Le projet, soutenu financièrement par le ministère de l'Éducation et la Caisse d'économie solidaire Desjardins, regroupe également des partenaires qui souhaitent s'impliquer dans cette initiative structurante, inclusive et solidaire afin de bâtir le plein air de demain, dont Kéroul, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées et Rando Québec.

« Tous les projets, des plus simples aux plus ambitieux, sont importants quand vient le temps d'encourager la population à bouger. C'est d'ailleurs au coeur de ma mission en tant que ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air. Avec ce programme, nous soutenons la réalisation de nombreux projets dans des secteurs aussi variés que rassembleurs. Je profite de l'occasion pour encourager la population à en profiter, à sortir faire le plein d'air frais et à essayer une nouvelle activité! », a déclaré la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest.

« Élargir l'offre de plein air inclusif fait du projet de BivouaQ une initiative qui s'inscrit en totale adéquation avec la vision du Fonds d'aide au développement, celle de soutenir des projets d'entreprises collectives qui répondent au bien commun », souligne Martin-Pierre Nombré, directeur développement stratégique à la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

« Les personnes qui aiment le plein air et les aventures en nature vont pouvoir vivre ensemble des activités sans se poser la question de savoir si c'est accessible ou pas, c'est la dynamique de groupe qui rendra le tout possible. » de rajouter Isabelle Boisvert, Présidente du conseil d'administration de BivouaQ. « Nous souhaitons démontrer au plus grand nombre de québécois et québécoises que la pratique inclusive du plein air, c'est non seulement possible, mais c'est le fun ! »

À propos de BivouaQ

BivouaQ est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui depuis 2021, permet à des personnes en situation de handicap et des personnes sans handicap de participer ensemble à des activités de plein air hors des sentiers battus. La coopérative propose un calendrier d'activités solidaires et inclusives telles que la randonnée pédestre, le kayak de mer, le camping et des voyages d'aventure au Québec et à l'étranger.

