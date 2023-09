Glass Lewis, cabinet indépendant de conseil en matière de procurations, recommande aux actionnaires de Hut 8 de voter en faveur d'une fusion d'égal à égal avec US Bitcoin Corp





Les votes doivent être reçus au plus tard à 16 heures (HE) le 8 septembre 2023

TORONTO, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), (« Hut 8 » ou la « société ») l'un des plus grands pionniers nord-américains du minage d'actifs numériques axé sur l'innovation et fournisseur d'infrastructures informatiques de haute performance, a annoncé aujourd'hui que Glass Lewis & Co. (« Glass Lewis »), la deuxième plus grande société américaine de services de conseil en matière de procurations en Amérique du Nord, a recommandé aux actionnaires de Hut 8 de voter en faveur des résolutions approuvant le projet de regroupement d'entreprises (la « transaction ») avec U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp (« USBTC »).

Cette recommandation intervient alors que Hut 8 continue de faire avancer la transaction, en vertu de laquelle Hut 8 et USBTC se regrouperont dans le cadre d'une fusion d'égal à égal. La société issue de la fusion s'appellera Hut 8 Corp. (« New Hut ») et sera domiciliée aux États-Unis. New Hut a l'intention d'inscrire ses actions à la cote du Nasdaq et du TSX sous le symbole « HUT » après la réalisation de l'opération, sous réserve de l'approbation du Nasdaq et du TSX. La transaction devrait faire de New Hut une société de minage de bitcoins à grande échelle, cotée en bourse et axée sur l'exploitation minière économique, avec des revenus très diversifiés et des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de pointe.

Le bilan combiné de New Hut devrait lui apporter une plus grande stabilité financière, améliorer sa capacité à traverser les cycles du marché et accroître sa capacité à se développer et à investir dans de nouvelles opportunités.

Cette recommandation fait suite à celle d'Institutional Shareholder Services Inc, premier fournisseur mondial de solutions de gouvernance d'entreprise et d'investissement responsable, qui a recommandé aux actionnaires de Hut 8 de voter en faveur des résolutions. Les détails de cette annonce sont disponibles ici .

« Alors que nous continuons à progresser vers la conclusion de la transaction avec USBTC, nous sommes très heureux que Glass Lewis ait recommandé aux actionnaires de Hut 8 de voter en faveur de toutes les résolutions visant à établir New Hut, a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8. Maintenant que les deux principaux cabinets de conseil en Amérique du Nord conseillent aux actionnaires d'approuver cette fusion, nous sommes impatients de finaliser cette transaction et de former une entreprise dynamique et renforcée, soutenue par des revenus en bitcoins et en monnaie fiduciaire générés par des opérations robustes à l'échelle de l'Amérique du Nord. »

La réalisation de la transaction est soumise à certaines conditions, y compris la réception de l'approbation requise des actionnaires de Hut 8 et des actionnaires d'USBTC, l'ordonnance finale de la Cour suprême de la Colombie-Britannique lors d'une demande prévue pour le 15 septembre 2023, la déclaration d'enregistrement d'USBTC devenant effective, et d'autres conditions de clôture habituelles dans les transactions de cette nature. Si toutes les approbations nécessaires sont obtenues et que les conditions de réalisation de la transaction sont satisfaites ou font l'objet d'une renonciation, il est actuellement prévu que la transaction soit réalisée d'ici le 30 septembre 2023.

Instructions de vote à l'attention des actionnaires

Tous les actionnaires enregistrés ont reçu par courrier leur numéro d'authentification confidentiel. Les actionnaires qui ne l'ont pas reçu ou qui ont des questions doivent contacter nos agents de sollicitation de procurations, Alliance Advisors, au numéro gratuit 1-888-511-2641 en Amérique du Nord ou par courrier électronique à l'adresse [email protected] .

Les actionnaires peuvent voter de la manière suivante :

1.En ligne sur proxyvote.com en utilisant le numéro d'authentification envoyé à l'adresse de l'actionnaire figurant dans son dossier ;

2.Par téléphone au 1-800-474-7493 (anglais) ou 1-800-474-7501 (français) ;

3.Par courrier en renvoyant le formulaire d'instructions de vote envoyé à l'adresse de l'actionnaire figurant dans son dossier.

Actionnaires institutionnels

Si vous êtes un actionnaire institutionnel de Hut 8 et que vous avez des problèmes ou des questions, contactez Morrow Sodali au 1-888-777-2059 sans frais en Amérique du Nord, en dehors de l'Amérique du Nord appelez à frais virés au 1-289-695-3075 ou par email à l'adresse [email protected] .

À propos de Hut 8

Grâce à l'innovation, à l'imagination et à la passion, l'équipe de direction expérimentée de Hut 8 est optimiste concernant la construction et l'exploitation d'une infrastructure informatique qui alimente le minage de Bitcoin, les centres de données traditionnels et les technologies émergentes telles que l'IA et l'apprentissage automatique. Le portefeuille d'infrastructures de Hut 8 comprend sept sites : cinq centres de données informatiques haute performance en Colombie-Britannique et en Ontario qui offrent des solutions cloud, de co-implantation, de services gérés, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique ainsi que des solutions informatiques pour le rendu VFX, et deux sites miniers de Bitcoin situés dans l'Alberta du Sud. Reconnue depuis longtemps pour sa stratégie de trésorerie unique, Hut 8 possède l'un des inventaires les plus élevés de Bitcoin auto-miné de toutes les sociétés cotées en bourse au monde. Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) à @Hut8Mining.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). Toutes les informations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la Société prévoit ou anticipe se produiront ou pourront se produire à l'avenir, y compris des éléments tels que la stratégie commerciale future, les forces concurrentielles, les objectifs, l'expansion et la croissance des entreprises, des opérations, des plans de la Société et d'autres questions similaires constituent des informations prospectives. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « ferait », « pourrait », « devrait », « va », « a l'intention de », « planifie », « anticipe », « permet », « croit », « estimer », « s'attendre à », « prédire », « peut », « pourrait », « potentiel », « prédire », « est conçu pour », « probable » ou des expressions similaires. En outre, toute déclaration dans ce communiqué de presse qui se réfère à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives et comprend, entre autres, des déclarations concernant les résultats attendus de la transaction, y compris les actifs et la situation financière de la société combinée ; la capacité de Hut 8 et USBTC à réaliser la transaction dans les conditions décrites ici, ou du tout, y compris la réception des approbations réglementaires requises, des approbations des actionnaires, des approbations des tribunaux, des approbations boursières et la satisfaction d'autres conditions habituelles de clôture, entre autres.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où la déclaration a été faite. Bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les menaces et les piratages de sécurité et de cybersécurité, les acteurs malveillants ou botnet obtenant le contrôle de la puissance de traitement sur le réseau Bitcoin, la poursuite du développement et de l'acceptation du réseau Bitcoin, les modifications de la difficulté d'extraction du Bitcoin, la perte ou destruction des clés privées, l'augmentation des frais d'enregistrement des transactions dans la Blockchain, les transactions erronées, la dépendance à l'égard d'un nombre limité d'employés clés, la dépendance à l'égard de fournisseurs de services de pool minier tiers, les modifications réglementaires, les changements de classification et de fiscalité, le risque de tarification du momentum, la fraude et l'échec liés aux échanges d'actifs numériques, la difficulté d'obtenir des services bancaires et des financements, la difficulté d'obtenir des assurances, des permis et des licences, les perturbations d'Internet et de l'électricité, les événements géopolitiques, l'incertitude dans le développement des protocoles cryptographiques et algorithmiques, l'incertitude quant à l'acceptation ou l'utilisation généralisée des actifs numériques, l'incapacité à anticiper les innovations technologiques, la pandémie de COVID19, le changement climatique, le risque de change, le risque de prêt et le recouvrement des pertes potentielles, le risque de litige, le risque d'intégration des entreprises, les changements dans la demande du marché, les changements dans le réseau et l'infrastructure, l'interruption du système, les changements dans les accords de location, l'incapacité de réaliser les avantages prévus des accords d'achat d'énergie, le potentiel d'interruption de la livraison, ou de suspension de la livraison, de l'énergie aux sites miniers de la Société, et d'autres risques liés à l'activité des actifs numériques et des centres de données. Pour obtenir une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 9 mars 2023 et les autres documents d'information continue de Hut 8 qui sont disponibles sur le profil de la Société sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche à l'adresse www.sedar.com et sur la section EDGAR du site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2197447/Hut_8_Mining_Corp_Independent_Proxy_Advisory_Firm_Glass_Lewis_Re.jpg

1er septembre 2023

