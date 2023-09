La Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines 2023 s'est tenue à Québec





QUÉBEC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Les ministres responsables de l'Énergie et des Mines des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont rencontrés à Québec du 30 août au 1er septembre à la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines (CMEM) 2023.

Cette rencontre était coprésidée par l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, de même que par Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, et par M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, qui ont proposé un programme sous le thème Propulser l'économie verte par l'innovation, la technologie et la diversification dans les secteurs de l'énergie et des ressources.

Les ministres ont partagé leurs perspectives sur des enjeux des secteurs de l'énergie et des mines les plus importants pour leurs gouvernements respectifs. Dans le cadre des séances portant sur l'énergie, les ministres ont discuté des conditions nécessaires afin de réaliser des systèmes énergétiques fiables, abordables et plus propres, ainsi que de la sécurité énergétique et des stratégies sectorielles pour un avenir plus sobre en carbone. Les séances sur les mines ont porté sur le renforcement du secteur minier par un développement durable accéléré par une efficience réglementaire et une prévisibilité accrue entre gouvernements. Elles ont aussi traité de l'investissement nécessaire pour valoriser les dépôts de minéraux critiques partout au pays, qui propulseront une économie plus propre pour profiter à tous les Canadiens, incluant les peuples autochtones et les communautés les plus au Nord.

Avant le début officiel de la CMEM, les ministres ont pu assister à deux panels portant sur la mise en oeuvre de technologies plus propres, de même que de recrutement et de rétention de la main-d'oeuvre.

Lors d'une rencontre distincte et préalable, les ministres ont écouté des leaders de communautés autochtones parler de projets énergétiques et miniers en cours dans leurs communautés respectives et ont également discuté de la manière dont les technologies plus propres peuvent contribuer à assurer la sécurité énergétique dans les communautés autochtones.

Les ministres ont ensuite été rejoints par l'experte de l'industrie et membre du Conseil consultatif canadien de l'électricité, Mme Wendy Franks. Les ministres ont pu écouter Mme Franks discuter des tendances énergétiques générales et des principaux défis et possibilités d'investissements canadiens dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles.

Les ministres ont également pu échanger avec l'économiste en chef à la Régie de l'énergie du Canada, M. Jean-Denis Charlebois, pour discuter de l'avenir énergétique du Canada et de leurs visions de la mise en place d'une économie à la croissance durable.

Collectivement, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux, dans le respect des rôles et responsabilités de chaque ordre de gouvernement, demeurent engagés à travailler de concert avec les partenaires autochtones et les parties prenantes, afin de saisir les occasions de développement économique que présentent les vastes ressources naturelles au Canada, et d'y façonner un avenir plus sobre en carbone.

La prochaine CMEM sera coprésidée par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta en juillet 2024 et aura lieu à Calgary, en Alberta.

Citations

« Je tiens à remercier tous les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour les discussions fructueuses tenues cette année pendant la réunion des ministres de l'énergie et des mines. Je continuerai de travailler avec nos partenaires pour que toutes les régions du pays bénéficient des débouchés ouverts par la décarbonation de l'économie, notamment par l'exploitation responsable de nos minéraux critiques et par une modernisation de nos systèmes énergétiques permettant de fournir de l'électricité propre, abordable et fiable partout. En travaillant fort et en étroite collaboration, nous hisserons le Canada en tête du peloton dans la course mondiale vers la carboneutralité. Cet objectif demeurera au coeur de mes préoccupations pour les années à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada



« Le Québec détient en son sous-sol les minéraux critiques et stratégiques essentiels à l'électrification des transports et à la décarbonation de l'économie. Le gouvernement du Québec est fermement engagé à assurer un développement harmonieux de l'activité minière, dans le but de répondre à la demande croissante pour certains minéraux tout en maximisant les retombées positives pour la société. J'ai été ravie de pouvoir en discuter avec mes homologues. »

Maïté Blanchette Vézina

Ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Le leadership québécois en matière d'énergie renouvelable et dans la transition énergétique est une source de grande fierté. Le Québec est en voie de devenir le premier État carboneutre en Amérique du Nord, et c'est avec nos filières d'énergie verte qu'on va stimuler notre économie tout en la décarbonant. »

Pierre Fitzgibbon

Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal



Quelques faits



La Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines (CMEM) est une rencontre annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'énergie et des mines. Les participants y discutent de leurs priorités respectives et de possibilités de collaboration dans le développement énergétique et minier au pays.

