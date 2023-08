Alors que teamLab Planets Tokyo accueille environ 1 million de visiteurs étrangers en 6 mois, le musée immersif dévoile le renouvellement des espaces d'exposition





teamLab Planets TOKYO DMM (« teamLab Planets »), le musée immersif du collectif d'art teamLab à Toyosu, Tokyo, a fêté son cinquième anniversaire avec le renouvellement des espaces d'art ; ladite rénovation en fait une expérience encore plus immersive.

Au cours des six mois allant de mars à août 2023, le musée a accueilli environ un million de visiteurs provenant de 182 pays et régions en dehors du Japon. Cela représente 70 % du nombre total de visiteurs du musée (*1). On a également signalé qu'environ 1 touriste sur 10 visite teamLab Planets (*2).

INSTALLATION NOUVELLEMENT INAUGURÉE RENOUVELLEMENT DES ESPACES D'EXPOSITION

À l'intérieur de cette oeuvre immersive que les visiteurs découvrent en plongeant dans l'eau, d'innombrables masses de lumière flottent dans l'air, et chacune d'entre elles est composée de multiples couleurs. Les limites de chaque couleur sont clairement séparées comme si elles étaient solides. La séparation apparente de couleur solide des masses de lumière n'est pas observée dans le monde naturel et est causée par une synchronisation intense. À travers l'auto-organisation qui s'est installée au fil du temps, ce phénomène de synchronisation a créé une grande structure ordonnée.

LE CONCEPT DERRIÈRE TEAMLAB PLANETS

Dans l'univers cristallin infini, une oeuvre d'art qui crée une sculpture tridimensionnelle à partir d'une collection de points lumineux, les visiteurs ont la possibilité de participer à l'oeuvre en utilisant l'application teamLab et de concevoir l'oeuvre en collaborant avec d'autres personnes présentes dans l'espace. En lançant une étoile de votre choix depuis l'application, une sculpture lumineuse apparait devant vous, et l'espace de cette oeuvre est formé par un groupe de ces sculptures lumineuses. Dans le cadre de la rénovation, cinq nouvelles sculptures lumineuses ont été ajoutées à l'installation.

Une installation remplie de sphères de lumière qui se parent de couleurs ambiguës au gré des interactions entre les personnes, développant l'existence tridimensionnelle dans un espace en transformation, et plusieurs autres espaces artistiques ont également été renouvelés, favorisant l'expérience d'immersion physique de tout le corps.

En outre, le teamLab Planets, qui devait initialement fermer à la fin de 2023, a été reconduit jusqu'à la fin de 2027 en raison de la popularité du musée.

CONCEPT BEHIND TEAMLAB PLANETS

Ensemble avec d'autres participants, immergez tout votre corps, percevez avec ce dernier et ne faites plus qu'un avec le monde

teamLab Planets est non seulement un musée où vous vous déplacez dans l'eau, mais aussi un jardin où vous fusionnez avec les fleurs. Il comprend 4 espaces d'exposition à grande échelle et 2 jardins créés par le collectif artistique teamLab.

Les gens marchent pieds nus et plongent ensemble avec d'autres dans les vastes oeuvres d'art. Les oeuvres changent en présence des gens, brouillant la perception des frontières entre le soi et les oeuvres. Les autres personnes contribuent également à changer les oeuvres, brouillant les frontières entre elles-mêmes et les oeuvres, et créant une continuité entre le soi, l'art et les autres.

*1, site officiel de teamLab Planets, Informations relatives à l'achat de billets (données obtenues entre le 1er mars et le 31 août 2023)

*2 « Amazing Nippon / Digital Art Museum in Tokyo Enchants Overseas Tourists - The Japan News » The Japan News by the Yomiuri Shimbun. 5 août 2023.

À propos du musée

teamLab Planets TOKYO DMM

6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

https://www.teamlab.art/e/planets/

Horaires

Septembre ? Novembre : 09 h : 00 ? 22 h : 00

*Dernière inscription 1 heure avant la fermeture

*Les horaires sont susceptibles d'être modifiés. Veuillez consulter le site web officiel pour obtenir des informations actualisées.

Le musée sera fermé les jours ci-après : 6 septembre (mer), 4 octobre (mer), 8 novembre (mer)

Admission

Adulte (18 ans et plus) : 3 800 JPY

Étudiant (13 - 17 ans) : 2 300 JPY

Enfant (4 - 12 ans) : 1 300 JPY

3 ans et moins : Gratuit

Tarif réduit pour les handicapés : 1 900 JPY

Billetterie officielle

https://teamlabplanets.dmm.com

Magasin d'aliments et souvenirs

Vegan Ramen UZU Tokyo : https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo-en

Magasin de fleurs teamLab : https://www.teamlab.art/e/flowershop/

Contact pour les médias :

Kit de presse : https://goo.gl/tQXMLm

Vidéo publicitaire : https://youtu.be/KAQMAzRjoH0

À propos de PLANETS Co., Ltd.

Créé en 2017. Exploite et gère les installations de teamLab Planets TOKYO.

Adresse : Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Représentant : Takumi Nomoto

À propos de teamLab

teamLab (fondé en 2001) est un collectif artistique international. Leur pratique collaborative cherche à naviguer au confluent de l'art, de la science, de la technologie et du naturel monde. Le groupe interdisciplinaire d'experts, composé d'artistes, programmeurs, ingénieurs, animateurs graphiques, mathématiciens et architectes veulent explorer la relation entre soi-même et le monde, ainsi que de nouvelles formes de perception.

Afin de comprendre le monde, les personnes le séparent entre des entités indépendantes ayant des limites concrètes entre elles. teamLab cherche à repousser ces limites dans nos perceptions du monde, la relationship entre soi-même et le monde, et la continuité du temps. Tout existe dans la longue continuité sans limite, à la fois fragile et miraculeuse.

teamLab a présenté ses expositions présentées dans de nombreuses villes à travers le monde, notamment à New York, Londres, Paris, Singapour, Silicon Valley, Pékin et Melbourne entre autres. Les musées et grandes expositions permanentes de teamLab sont teamLab Borderless et teamLab Planets à Tokyo, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao, et teamLab Massless Beijing, et bientôt dans d'autres villes comme Abu Dhabi, Hambourg, Jeddah et Utrecht.

Les oeuvres de teamLab font partie de la collection permanente du Musée de l'art contemporain, Los Angeles ; de l'Art Gallery of New South Wales, Sydney ; Galerie d'art d'Australie du Sud, Adélaïde ; Musée d'art asiatique, San Francisco ; Asia Society Museum, New York ; Collection d'art contemporain Borusan, Istanbul ; Galerie nationale de Victoria, Melbourne ; et Amos Rex, Helsinki ; entre autres.

teamLab est représenté par Pace Gallery, Martin Browne Contemporary, et Ikkan Art.

teamLab : https://www.teamlab.art/

Instagram : https://instagram.com/teamlab/

Facebook : https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter : https://twitter.com/teamLab_net

YouTube : https://www.youtube.com/c/teamLabART

