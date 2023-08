Nexo déploie la capacité de double mode sur sa carte Signature Mastercard Crypto





Nexo, la principale institution pour les actifs numériques, redéfinit les transactions cryptographiques quotidiennes en dévoilant la capacité inédite du Dual Mode, qui intègre à la fois des fonctions de débit et de crédit. Cette amélioration stratégique permettra d'enrichir davantage les capacités et l'expérience utilisateur de la carte Nexo pionnière, lancée en 2022 en partenariat avec Mastercard et DiPocket..

Avec l'application Nexo, les clients peuvent facilement basculer entre les modes sur la Nexo Card, en adaptant leurs dépenses en temps réel, tout en accumulant jusqu'à 9 % d'intérêt sur leurs placements ? un taux de référence qui transforme la carte en un puissant outil de création de patrimoine.

Alors que la technologie de la blockchain continue d'évoluer, elle sert de plus en plus de passerelle pratique et transformative entre la finance traditionnelle et la finance cryptographique, offrant ainsi la perspective d'un avenir plus efficace et collaboratif entre les deux. Cependant, les détenteurs de cryptomonnaies continuent de faire face à plusieurs défis tels que la nécessité de convertir les actifs numériques en monnaie fiduciaire avant de les dépenser, l'acceptation limitée des cryptomonnaies chez les commerçants et la navigation sur de multiples plates-formes complexes. Dans ce contexte, le Dual Mode émerge comme une solution directe et visionnaire à ces problèmes.

Conçue pour les amateurs de crypto-monnaies modernes et transformant les retours de la communauté en une solution révolutionnaire, la carte Nexo, qui inclut maintenant la nouvelle fonctionnalité Dual Mode, offre tous ces avantages :

Basculer entre les modes crédit et débit

Qu'il s'agisse de dépenses quotidiennes ou d'achats plus importants, la carte Nexo vous couvre. Changez de mode en toute simplicité dans l'application Nexo et dépensez en fonction de votre budget et de vos besoins.

Des paiements transparents

Dépensez votre solde disponible en EUR, USD et GBP ou retirez jusqu'à 10 000 ? en espèces chaque mois.

Payez dans votre monnaie locale

Effectuez des achats auprès de plus de 100 millions de commerçants dans le monde entier et économisez sur les frais de transaction à l'étranger.

Obtenez jusqu'à 9 % sur votre solde

Vous n'avez pas besoin de dépenser vos actifs pour en tirer profit. Votre solde accumule jusqu'à 9 % d'intérêts par année, versés quotidiennement.

Dépensez et gagnez de l'argent sereinement

Le système de détection des fraudes de Nexo et l'assistance 24h/24 et 7j/7 garantissent la sécurité de votre compte en identifiant les activités suspectes et en fournissant une assistance en cas de besoin.

Antoni Trenchev, cofondateur et associé directeur de Nexo, a déclaré :

« La carte Nexo incarne le summum de l'innovation centrée sur le client, élaborée à partir des besoins des utilisateurs que Nexo s'est efforcé de traiter avec diligence au fil des années. En introduisant sur le marché la carte révolutionnaire Nexo avec la capacité du Dual Mode, Nexo a renforcé davantage sa position en tant qu'innovateur remarquable dans l'univers des cryptomonnaies. Ce lancement souligne notre engagement à répondre de manière proactive aux besoins évolutifs de notre base mondiale de clients en introduisant une nouveauté qui redéfinit les normes concernant les attentes des clients envers leurs prestataires de services financiers. »

Le Dual Mode s'appuie sur l'infrastructure avancée déjà fournie par Mastercard et DiPocket, et continue d'offrir des avantages telles que : des récompenses en cryptomonnaies allant jusqu'à 2 % sur chaque achat en mode crédit, des transactions dépourvus de frais financiers, et une navigation fluide avec Apple Pay et Google Pay.

À propos de Nexo

Nexo est la plus importante institution d'actifs numériques au monde. La société a pour mission de maximiser la valeur et l'utilité d'actifs numériques en proposant une gamme complète de produits comprenant des solutions de transaction avancées aux clients commerciaux et institutionnels, l'aggrégation de liquidités d'importantes origines et des solutions de crédit fiscalement favorables et adossées à des actifs. En 2022, l'entreprise a lancé son unité d'investissement Nexo Ventures, qui peut se targuer d'un portefeuille de 60 sociétés. Nexo a traité plus de 130 milliards de dollars pour plus de 6.000.000 d'utilisateurs satisfaits à travers plus de 200 jurisdictions.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter nexo.com.

