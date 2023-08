Une offre touristique bonifiée en Abitibi-Témiscamingue grâce au soutien de 1,7 M$ au Noranda Hôtel & spa





ROUYN-NORANDA, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, accompagnée du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, annoncent l'octroi d'un soutien financier de 1 715 700 $ au Noranda Hôtel & spa, en Abitibi-Témiscamingue, pour développer une expérience thermale. Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT), qui connaît un vif succès depuis son lancement en juin 2021.

Les sommes allouées permettront d'aménager un grand espace destiné à une expérience thermale inspirée du territoire de la forêt boréale pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes.

Le PARIT a été mis en oeuvre par le gouvernement au plus fort de la pandémie pour soutenir des projets d'investissement à valeur ajoutée de la part des entrepreneurs. Doté initialement d'un budget de 105 millions de dollars, il a été bonifié une première fois en 2022 et une deuxième en 2023. L'enveloppe totale du PARIT, qui inclut les demandes déjà appuyées, atteint 269 millions. Depuis son lancement, près d'une centaine de projets ont été financés.

Citations :

« Afin de rendre nos régions toujours plus attractives, il est essentiel de proposer une offre touristique variée et innovante, répondant aux attentes des visiteurs. Le projet du Noranda Hôtel & spa favorisera l'atteinte de cet objectif en bonifiant le tourisme quatre saisons en Abitibi-Témiscamingue. Notre programme vise à renforcer la compétitivité de l'industrie, tout en soutenant la croissance économique et le développement des communautés. Les retombées générées par ce projet contribueront à notre richesse collective, tant sur le plan local que pour l'ensemble du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre région permet déjà de vivre une expérience unique grâce à nos attraits et notre accueil chaleureux. Je suis ravi que notre gouvernement soutienne ce projet du Noranda Hôtel & spa afin que nos visiteurs aient un éventail de choix encore plus grand les incitant à rester plus longtemps chez nous pour profiter de nos atouts et encourager notre économie. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« L'expérience thermale boréale permettra à notre complexe hôtelier de bonifier son offre en plus de développer le tourisme quatre-saisons. C'est une grande fierté pour nous de contribuer au rayonnement de notre région avec la création d'un tel produit d'appel, rendu possible grâce au PARIT du ministère du Tourisme. »

Valérie Guertin, directrice générale au Jardin Spa du Noranda Hôtel & spa

Faits saillants :

Le projet de Noranda Hôtel & spa consiste à aménager :

un sauna sec aux huiles d'agrumes;



un bain vapeur aux huiles d'épinette noire de la région avec une chute froide à l'intérieur;



un sauna boréal;



un grand bassin chaud;



un bassin froid incluant une chute;



plusieurs espaces de relaxation;



un coin bistro.

La ministre Proulx a annoncé récemment une bonification de 30 millions de dollars du PARIT. Cet appui financier fait partie des mesures du budget du Québec 2023-2024 visant à assurer la compétitivité de l'industrie touristique.

Le troisième appel de projets du PARIT sera bientôt lancé. Les clientèles admissibles pourront soumettre leur demande par l'entremise du portail Aide financière du ministère du Tourisme du 27 septembre au 25 octobre 2023, à 15 h 59.

Les objectifs du PARIT sont les suivants :

soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements;



accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



augmenter l'adoption par les entreprises de bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw



SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

31 août 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :