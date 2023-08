E&R Engineering Corp : fournisseur d'innovations en matière de laser et de plasma avancés à Taïwan





KAOHSIUNG, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- E&R Engineering Corp est une force pionnière dans l'industrie des semi-conducteurs, connue pour son parcours de près de trois décennies des marqueurs à encre aux marqueurs laser. Depuis 1994, elle est le fournisseur ethnique chinois exclusif d'équipements laser et plasma avancés pour les industries des semi-conducteurs, des LED et des composants passifs. Cette entreprise est reconnue non seulement pour ses prouesses technologiques, mais aussi pour son engagement en faveur de la satisfaction des clients, du développement durable et du développement communautaire.

Pionnière de l'excellence

E&R est réputée pour ses modules optiques auto-intégrés avec des systèmes laser Nano, Pico et Femto-second, ainsi que pour ses décennies d'expertise dans la technologie du plasma. Sa technologie plasma à radiofréquence et à micro-ondes offre un nettoyage plasma supérieur, une grande uniformité, de faibles taux de gravure et une protection ESD. Depuis 1997, E&R s'est lancée dans la production de bandes porteuses personnalisées et exploite deux installations de fabrication à Wuxi et à Dongguan.

Solutions de pointe

E&R s'engage à fournir des solutions de pointe en matière de semi-conducteurs. Les innovations récentes comprennent une participation active à l'emballage 2,5D et 3D, atteignant des niveaux de précision remarquables allant jusqu'à ±3 um, avec ±1 um à portée de main. L'intégration des systèmes laser avec la technologie multifaisceaux améliore le rendement et maintient des normes de qualité exceptionnelles. Au-delà des solutions pour semi-conducteurs, E&R propose une solution au niveau du panneau de 700 mm * 700 mm conçue pour l'industrie automobile.

En outre, E&R est spécialisée dans la fourniture de solutions plasma et laser pour les matériaux de troisième génération tels que le carbure de silicium (SiC). Ses procédés laser uniques garantissent des solutions de découpe et de marquage sans faille pour les matériaux SiC, assurant des surfaces et des parois latérales sans défaut.

Excellent et fiable

Le réseau de service mondial d'E&R est au coeur de son succès. Il comprend une équipe d'ingénieurs de service qualifiés, stratégiquement positionnés en Asie, en Europe et aux États-Unis. Cette approche transcende les barrières linguistiques pour offrir une assistance immédiate et pratique, une résolution rapide des problèmes et une prise en charge.

Dans l'industrie des semi-conducteurs, qui évolue rapidement, E&R Engineering Corp continue d'établir de nouvelles normes. Son engagement constant en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la satisfaction du client en fait le partenaire privilégié de ceux qui recherchent l'excellence en matière d'expérience des machines.

Visitez le stand d'E&R à SEMICON Taiwan 2023

E&R Engineering Corp vous invite à visiter son stand d'exposition L0610 au 4ème étage du Hall 1 du Taipei Nangang Exhibition Center du 6 au 8 septembre.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.enr.com.tw/ https://www.enr.com.tw/ .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2197765/02__002.jpg

