BE OPEN récompense le lauréat de l'appel ouvert BEOPEN Good Morning pour célébrer la créativité





LONDRES, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, annonce le gagnant de BEOPEN Good Morning, un appel ouvert créatif sur les médias sociaux.

BE OPEN est convaincu que la capacité d'interprétation créative ne se limite pas à l'industrie de l'art et du design. La série de défis en ligne s'adresse aux esprits créatifs du monde entier, qui gardent les yeux ouverts, trouvent l'inspiration dans leur vie quotidienne et sont capables de la transformer avec leur propre vision unique.

L'appel ouvert BEOPEN Good Morning visait à célébrer toutes les choses qui nous aident à nous réveiller et à nous préparer pour la journée : que ce soit le café dans votre tasse préférée, la préparation des crêpes pour la famille, la promenade de votre animal de compagnie, votre étirement matinal, la lumière du soleil sur la vitre de votre fenêtre, capturez ces détails précieux et transformez-les en petites histoires de vous-mêmes.

BE OPEN a invité des personnes du monde entier à se joindre à l'appel ouvert et à partager ces visuels afin d'entrer en contact avec des personnes du monde entier. Peu importe où nous vivons ou ce que nous faisons, le soleil se lève pour chacun d'entre nous, et nous pourrions être surpris de voir tout ce que nous avons en commun ou tout ce que nous pouvons apprécier et ressentir.

BE OPEN félicite tous ceux qui ont envoyé des visuels reflétant ce sujet à travers Instagram . Nos félicitations et le prix de 300 euros vont à Kevin Sulca, créateur derrière omdezarje_studio pour le visuel paisible d'une tour d'habitation tôt le matin à Toronto.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à promouvoir la créativité et l'innovation ; c'est un groupe de réflexion dont la mission consiste à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour développer des solutions pour demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par Elena Baturina, philanthrope et femme d'affaires internationale. Avec ces appels ouverts, en demandant aux participants de partager leur vision sous la forme la plus explicite possible, BE OPEN vise à identifier des approches innovantes et à établir de nouveaux liens créatifs pour les personnes à travers le monde.

31 août 2023 à 08:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :