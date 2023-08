SODIC étend ses activités en Égypte grâce à l'ajout de deux projets d'hôtels, de restaurants et de résidences de luxe en partenariat avec Nobu Hospitality





- Ces projets comprennent la création d'un nouvel hôtel Nobu et d'une nouvelle enclave résidentielle au Caire et sur la célèbre Côte nordique.

LE CAIRE, Égypte, 31 août 2023 /CNW/ - SODIC, le promoteur immobilier égyptien de premier plan, en partenariat avec Nobu Hospitality, la marque de luxe reconnue mondialement, annonce des projets d'expansion globale de la marque Nobu en Égypte avec le développement d'hôtels de luxe, de résidences de la marque et de l'emblématique restaurant Nobu. Soutenue par la vaste expertise et la réputation de la SODIC, l'introduction de Nobu en Égypte permettra d'ancrer deux projets de la SODIC (au Caire, dans la région de New Zayed et un projet d'aménagement côtier sur la Côte nordique) qui se traduiront par la construction de deux hôtels cinq étoiles de plusieurs millions de dollars, d'un restaurant Nobu et de résidences de la marque Nobu offrant une vaste gamme d'installations pour les résidents et les invités.

Le complexe Nobu Hotel and Residences Cairo, niché au coeur des activités phares de développement de la SODIC à New Zayed, dans le quartier prometteur de West Cairo, est situé dans l'espace soigneusement planifié de résidences unifamiliales et d'appartements exclusifs, et l'hôtel et les résidences feront partie intégrante de « The Estates Residences ». Les visiteurs et les résidents profiteront de la proximité d'attractions célèbres comme les pyramides, le majestueux sphinx et le très attendu Grand Musée égyptien dont l'ouverture est prévue plus tard cette année. Le complexe Nobu Hotel and Residences Cairo procure également un accès direct à la célèbre Côte nordique, offrant aux résidents une porte d'entrée pour les évasions de fin de semaine et les vacances.

Le complexe Nobu Hotel and Residences en Côte nordique sera construit sur un terrain de 440 acres sur la plage et offrira une vue époustouflante de la mer Méditerranée. Situé dans la région de Ras El Hikma, qui est réputée pour ses eaux cristallines et ses plages de sable immaculées, le projet est au coeur de l'une des destinations de luxe dont la croissance est la plus rapide dans la région. Faisant écho à l'ambiance immersive des projets de centres de villégiature luxueux de la marque Nobu, la destination de luxe de la Côte nordique sera exploitée de mai à octobre.

Voici la déclaration d'Ayman Amer, directeur général de SODIC : « Notre partenariat avec Nobu témoigne de la capacité de SODIC à attirer des partenaires internationaux de calibre mondial. La marque emblématique de Nobu complète à merveille nos projets phares, offrant à « The Estates » et à nos nouvelles collectivités de développement de la Côte nordique une expérience harmonieuse et exceptionnelle d'accueil dynamique intégré et de repas haut de gamme répondant aux normes les plus élevées de l'industrie du luxe. »

Voici la déclaration de Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality : « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec SODIC et du lancement de ces deux projets exceptionnels. L'Égypte possède une histoire riche et une culture dynamique, ce qui en fait un endroit idéal pour créer des espaces remarquables qui incarnent l'essence du luxe et de l'esprit d'innovation de Nobu. En plus de redéfinir la vie de luxe, ces aménagements offriront un mélange distinct d'hospitalité et d'expériences de vie à nos invités et aux résidents. »

