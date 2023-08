Air Canada souligne ses réalisations ESG dans Citoyens du monde 2022, son rapport de développement durable





MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - Air Canada a publié aujourd'hui l'édition 2022 du rapport Citoyens du monde, qui présente l'approche, les engagements et les progrès de la société aérienne dans ses activités et sa performance sur les plans environnemental, social et de la gouvernance (ESG), tout au long de l'année 2022. Le rapport expose également les ambitions d'Air Canada pour l'avenir.

« L'année 2022 a été déterminante pour notre Société, alors que nous avons célébré notre 85e anniversaire et que nous nous sommes remis des conséquences de la pandémie de COVID?19 sur notre industrie, tout en faisant progresser nos priorités ESG, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. À titre de transporteur national du Canada, nous relions le Canada au monde, et nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité envers les collectivités que nous desservons et à l'égard de notre planète. Nous avons établi les priorités de la Société pour améliorer notre exploitation tout en prenant soin de nos clients, de nos employés et de nos collectivités, ainsi qu'en protégeant la planète que nous aidons les gens à explorer.

« Nous croyons qu'il est important de prendre soin les uns des autres. Nous nous entraidons en créant un environnement sécuritaire, sain et inclusif, où nos collègues peuvent progresser et réussir, et où nos clients se sentent toujours les bienvenus. Les prochains chapitres de notre parcours présenteront peut-être des défis, mais nous sommes toujours aussi déterminés à offrir le soin et la classe qui font la renommée d'Air Canada, de façon durable. »

Citoyens du monde, le rapport de développement durable 2022 d'Air Canada, peut être consulté au www.aircanada.com/citoyensdumonde. Il donne un aperçu de la manière dont le transporteur intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses activités quotidiennes selon trois piliers du développement durable : Entreprise, Employés et Planète. Afin de garantir la transparence, l'intégrité et la reddition de comptes, les services d'un tiers indépendant ont été retenus pour délivrer une certification de portée limitée à l'égard de certains indicateurs de rendement.

Voici ce qui ressort, entre autres, du rapport de cette année :

Contrat d'achat pour 30 appareils hybrides électriques régionaux ES-30, en cours de conception par la société Heart Aerospace et investissement de 5 M$ US (environ 7 M$ CA) dans Heart Aerospace.

Adoption de CHOOOSE, une société de technologie climatique mondiale, en tant que nouveau fournisseur de notre programme de compensation d'émissions de carbone. L'option permettant aux clients d'acheter des crédits compensatoires de carbone vérifiés est maintenant intégrée d'une manière harmonieuse dans les sites Web de réservation canadiens et américains de la Société.

Investissement de 6,75 M$ dans Carbon Engineering (CE), une entreprise canadienne de solutions climatiques, pour soutenir l'avancement, à échelle industrielle, de la technologie de CE qui consiste à capter le dioxyde de carbone directement dans l'air.

Inscription de huit comptes entreprise (déplacement d'affaires et fret) au programme de voyages Laisser moins, conçu pour offrir aux entreprises clientes des options efficaces pour compenser ou réduire les émissions de GES liées aux voyages d'affaires et diminuer leur empreinte carbone.

Premier rapport aligné sur le cadre du Groupe de travail sur l'information financière reliée aux changements climatiques (GIFCC) publié en 2022.

Air Canada s'est classée parmi les Meilleurs employeurs du monde et les Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2022, selon Forbes .

s'est classée parmi les Meilleurs employeurs du monde et les Meilleurs employeurs pour la diversité au en 2022, selon . Constitution de plusieurs groupes-ressources d'employés (GRE), qui assurent la représentation de divers groupes identitaires et leur permettent de faire part de leurs commentaires, et nomination d'ambassadeurs dans l'ensemble de la Société.

Soutien de 285 organismes caritatifs par la Fondation Air Canada en 2022 et plus de 1,6 M$ versés à 41 organismes axés sur la santé et le bien-être des enfants.

plus de 1,6 M$ versés à 41 organismes axés sur la santé et le bien-être des enfants. Soutien de 250 organismes communautaires en 2022, et plus de 300 événements, initiatives ou adhésions au Canada et à l'échelle internationale.

plus de 300 événements, initiatives ou adhésions au et à l'échelle internationale. Participation de plus de 550 employés d'Air Canada à des activités de bénévolat par l'entremise de la Fondation Air Canada.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

31 août 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :