Le groupe Bata célèbre la Journée du fondateur : Une journée mondiale pour se souvenir et donner en retour

LAUSANNE, Suisse, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Bata, la célèbre marque de chaussures au riche héritage, est heureux d'annoncer la célébration annuelle de sa Journée du fondateur le 21 septembre 2023. Cet événement mondial commémore le parcours remarquable de Bata et rassemble les employés, les clients et les communautés du monde entier autour d'un esprit d'unité.

La Journée du fondateur revêt une immense signification pour Bata, car elle marque l'anniversaire de la création de l'entreprise en 1894 par les frères et soeurs Bata, Thomas, Anna et Anthony, de véritables visionnaires. Leur ambition, leur innovation et leur engagement envers la philanthropie ont jeté les bases pour que Bata devienne un leader mondial de l'industrie de la chaussure.

Au coeur de la Journée du fondateur se trouve l'une des valeurs clés de Bata : Improve Lives (améliorer les vies). Grâce au Bata Children's Program (BCP), l'entreprise s'efforce d'aider les enfants à atteindre leur potentiel, en partenariat avec les populations et les institutions locales. Depuis 2011, le programme a bénéficié à plus de 400 000 enfants de la communauté où l'entreprise opère.

Tout au long du mois de septembre, les employés de Bata à travers le monde sont encouragés à participer aux initiatives de bénévolat dans le cadre du Bata Children's Program (BCP) pour s'engager auprès des communautés locales et avoir un impact positif sur la vie des enfants. L'objectif de la Journée des fondateurs est de favoriser un sentiment d'unité, d'honorer l'histoire et les succès de l'entreprise et de faire une différence.

À cette occasion, Bata est ravi d'annoncer son partenariat mondial avec SOS Villages d'Enfants International, la plus grande organisation au monde qui s'efforce de faire en sorte que les enfants et les jeunes privés de soins parentaux ou qui risquent de les perdre grandissent avec les soins, les relations et le soutien dont ils ont besoin pour devenir les plus forts possibles. Cette collaboration est l'occasion pour Bata de renforcer davantage ses efforts pour soutenir et autonomiser les jeunes.

Sandeep Kataria, directeur général du groupe Bata, a exprimé son enthousiasme à l'occasion la Journée des fondateurs ; il a déclaré : « La Journée des fondateurs est pour nous une excellente occasion de réfléchir à notre parcours, de célébrer nos valeurs et de redonner aux communautés qui nous ont soutenus au fil des ans. Le Bata Children's Program témoigne de notre engagement à susciter un changement positif. Nous sommes impatients de voir les excellentes possibilités que ce partenariat apportera. En combinant nos ressources, notre expertise et notre passion pour la responsabilité sociale, nous pouvons créer des impacts durables. »

Le groupe Bata invite l'ensemble de ses acteurs mondiaux, y compris les employés, les clients et les membres de la communauté, à se joindre à la célébration de la Journée du fondateur et à participer aux divers événements et initiatives tout au long du mois de septembre.

