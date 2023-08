La conférence sur la réglementation mondiale des produits chimiques se tiendra à Londres





DUBLIN, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Vous vous sentez perdu face à l'évolution constante du paysage réglementaire mondial en matière de produits chimiques ? Vous souhaitez rencontrer des experts de l'industrie pour mieux comprendre vos obligations au niveau mondial et partager vos expériences ? Alors participez à la Conférence réglementaire mondiale du CIRS qui se tiendra à Londres le 5 octobre.

Cet événement d'une journée est ouvert à tous les professionnels de l'industrie chimique, y compris les fabricants, les distributeurs, les responsables des affaires réglementaires, et en particulier ceux qui cherchent à s'implanter sur de nouveaux marchés.

Les neuf présentations couvriront les mises à jour et les défis de l'UE, du Royaume-Uni, de la Turquie, de la Corée du Sud et de la Chine. Plusieurs intervenants y participeront, notamment :

Marko Susnik , conseiller principal à la Chambre économique fédérale autrichienne (WKO) ;

, conseiller principal à la Chambre économique fédérale autrichienne (WKO) ; Alastair Gardner , spécialiste du commerce, équipe d'exportation et d'investissement des produits chimiques, ministère des Affaires et du Commerce, Royaume-Uni ;

, spécialiste du commerce, équipe d'exportation et d'investissement des produits chimiques, ministère des Affaires et du Commerce, Royaume-Uni ; Ian Cranshaw , responsable du commerce international et des régions, Association des industries chimiques (CIA).

Deux tables rondes seront également organisées sur le développement durable et les défis de la chaîne d'approvisionnement pour l'industrie chimique mondiale, avec des intervenants tels que :

Greta Waissi , vice-présidente et responsable des affaires réglementaires chez NordShield, présidente de la Société finlandaise de toxicologie (FST) ; et

, vice-présidente et responsable des affaires réglementaires chez NordShield, présidente de la Société finlandaise de toxicologie (FST) ; et Pierre Germain , responsable des affaires techniques et réglementaires à l'Association européenne des distributeurs de produits chimiques (Fecc).

Vous aurez tout le loisir de nouer des contacts et de poser des questions à nos intervenants.

Vous aurez également l'occasion de rencontrer des représentants des autorités gouvernementales et de plusieurs associations industrielles, notamment la British Adhesives and Sealant Association (BASA), la Chemical Business Association (CBA), la Chemical Hazard Communication Society (CHCS), Chemicals Northwest, l'European Association of Chemical Distributors (Fecc), l'Irish Association of Chemicals & Ingredients (IACI) et la British Coatings Federation (BCF).

Date : Jeudi 5 octobre 2023. Cliquez ici pour en savoir plus. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected]

Le groupe CIRS est un cabinet de conseil de premier plan en matière de sécurité des produits et de réglementation qui utilise son expertise technique, ses ressources et son réseau international pour fournir des services de conformité complets à l'échelle mondiale. Ces services comprennent les notifications et les enregistrements de produits chimiques et cosmétiques, la conformité au SGH, les essais en laboratoire, la recherche et le développement, ainsi que les services de données dans de nombreux secteurs.

Créé en 2007, le groupe CIRS a été la première entreprise en Chine à offrir une assistance pour les enregistrements REACH de l'UE et représente aujourd'hui 70 % du marché chinois du conseil en chimie. Il est donc un représentant majeur de l'industrie manufacturière chinoise. Son siège se trouve à Hangzhou, en Chine, et il possède des filiales en Irlande, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

