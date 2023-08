Chaque dollar dépensé dans une petite entreprise permet de garder 0,66 $ dans l'économie locale, comparativement à 0,11 $ dans une multinationale





La FCEI lance sa 4e campagne annuelle #JeChoisisPME avec de nouvelles données exclusives sur l'économie locale

MONTRÉAL, le 29 août 2023 /CNW/ - Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), en moyenne, chaque dollar dépensé dans une PME permet de garder 0,66 $ dans l'économie locale, comparativement à 0,11 $ lorsque l'argent se retrouve entre les mains d'une multinationale.

Un sondage d'opinion publique mené par Angus Reid, pour le compte de la FCEI, montre que les Canadiens sont nombreux à surestimer la part de chaque dollar dépensé dans une multinationale, qui est réinvestie localement, tout en sous-estimant la contribution des PME à l'économie locale. Les répondants à ce sondage pensent qu'il reste en moyenne 0,37 $ dans l'économie locale par dollar dépensé chez un grand détaillant avec un emplacement physique, comme Walmart. Toujours selon eux, cette contribution serait de 0,38 $ en moyenne par dollar dépensé dans une PME.

«?On peut croire que les grands détaillants contribuent autant que les PME à l'économie locale, mais ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, nos données confirment le rôle considérable de l'achat local pour nos collectivités. Les PME contribuent à la vitalité des quartiers, en plus de faire affaire avec des fournisseurs locaux pour s'approvisionner en biens et services. Leur contribution à l'économie locale excède largement celle des grandes entreprises. Voilà pourquoi les gouvernements doivent mettre les PME au centre de leurs politiques publiques. À cet égard, il est urgent que le fédéral reporte la date limite du remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Plus proche de nous, au niveau municipal, il faut accélérer la réduction de la paperasserie?», affirme François Vincent, vice-président à la FCEI.

La campagne #JeChoisisPME

Lancée en 2020, la campagne #JeChoisisPME encourage les consommateurs à acheter local pour appuyer les commerces qui font le charme de leur communauté. Cette initiative est parrainée par la Banque Scotia, Interac et les Solutions de paiement de Chase.

«?Chaque achat dans une PME contribue à assurer la viabilité de nos collectivités. Nous encourageons les consommateurs à faire la différence en appuyant notre campagne #JeChoisisPME et en participant à notre Concours #JeChoisisPME - Un gros MERCI! qui aura lieu au mois d'octobre. L'achat local engendre des retombées économiques et permet aux PME de redonner à la collectivité, notamment en offrant des premières expériences de travail, en parrainant des équipes de hockey locales ou en faisant des dons aux banques alimentaires. Il faut savoir que les deux tiers de chaque dollar dépensé dans une PME contribuent à garder l'économie locale prospère et à assurer le dynamisme de nos collectivités?», ajoute Alchad Alegbeh, analyste de la recherche à la FCEI.

La FCEI offre aux propriétaires de PME une nouvelle trousse numérique à télécharger pour promouvoir l'achat local, qui comprend une affiche imprimable et des images numériques à personnaliser pour les médias sociaux. Pour en savoir plus sur les moyens d'appuyer les PME, visitez JeChoisisPME.ca.

Nous publierons cet automne un rapport comprenant des données détaillées sur la contribution des détaillants à l'économie locale.

Méthodologie :

L'information présentée dans ce communiqué provient des sources suivantes :

Les résultats finaux d'un sondage d'opinion publique réalisé en ligne par la FCEI du 13 au 19 juillet 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 1?504 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en français et en anglais. Ces résultats ont été pondérés en fonction du niveau d'éducation, de l'âge, du sexe et de la région afin de correspondre aux données démographiques du Recensement. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

Les résultats finaux du Sondage sur la contribution des détaillants à leur communauté , réalisé en ligne, du 17 mai au 14 juin 2023, auprès de 588 membres FCEI du secteur de la vente au détail. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur est de +/- 4,9 %, 19 fois sur 20.

, réalisé en ligne, du 17 mai au 14 juin 2023, auprès de 588 membres FCEI du secteur de la vente au détail. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur est de +/- 4,9 %, 19 fois sur 20. La FCEI a mandaté le cabinet de recherche Civic Economics pour déterminer la part de chaque dollar qui est réinjectée localement (c'est-à-dire qui reste au niveau local) lorsque les consommateurs font leurs achats dans différents types d'entreprises. En plus de sa propre méthodologie, cette organisation s'est appuyée sur les résultats du Sondage sur la contribution des détaillants à leur communauté de la FCEI pour calculer les chiffres de la réinjection locale. Cette recherche a été inspirée par une série d'études réalisées par Civic Economics, dont une étude de 2019 effectuée en collaboration avec LOCO BC. La FCEI tient à remercier LOCO BC de sa collaboration, qui a permis de mettre à jour et d'élargir cette recherche au reste du Canada .

À propos de #JeChoisisPME

La campagne #JeChoisisPME encourage les consommateurs à acheter local pour appuyer les PME qui font le charme de leur communauté. Lancée en 2020 par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), la campagne annuelle en est à sa 4e édition. Cette initiative contribue à mettre en valeur le rôle important des PME dans l'économie locale.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

29 août 2023 à 07:30

