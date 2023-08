JA Solar fournit des modules pour le premier projet raccordé au réseau de type n de Corée du Sud





PÉKIN, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- En tant que leader de l'industrie à l'ère des produits de type n, JA Solar a récemment fourni 3 MW de modules de type n pour le projet de centrale photovoltaïque (PV) Atae/Taejun/Yueun du district de Jindo, dans le Jeolla du Sud, en Corée du Sud. Le projet a été raccordé avec succès au réseau en mai de cette année, ce qui en fait le premier projet de type n raccordé au réseau en Corée du Sud. Depuis son fonctionnement, l'excellente performance de la production d'énergie a été très appréciée.

JA Solar est entré sur le marché sud-coréen en 2011 et a établi une succursale à Séoul en 2018. Avec ses produits à haute efficacité et ses services de haute qualité, la société a maintenu une présence constante sur le marché local du photovoltaïque et a fourni des modules pour le plus grand projet hybride éolien-solaire de Corée du Sud, le plus grand projet d'énergie photovoltaïque bifacial PERC, etc. La série DeepBlue 3.0 de JA Solar a été parmi les premières de son type à remporter la certification KS et le module solaire hautement durable et respectueux de l'environnement, démontrant la haute compétitivité des produits de la société sur le marché local. À l'avenir, JA Solar tirera davantage parti de ses avantages en matière de produits et de technologies pour fournir aux clients des services mieux localisés et promouvoir le développement du marché sud-coréen du photovoltaïque.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2185871/JA_Solar_Supplies_Modules_for_South_Korea_s_First_n_Type_Grid_Connected_Project.jpg

29 août 2023 à 04:38

