CAE signe un accord de 10 ans portant sur la formation des pilotes avec Batik Air

SINGAPOUR, le 29 août 2023 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE, le chef de file mondial de la formation aéronautique, a annoncé aujourd'hui au salon APATS (Asia Pacific Airline Training Symposium) qu'elle a conclu un accord de 10 ans portant sur la formation des pilotes avec Batik Air. CAE déploiera et exploitera un simulateur de vol B737 MAX évolué dans les installations de Batik Air à Kuala Lumpur, assurant ainsi une expérience de formation de renommée mondiale aux pilotes de la compagnie aérienne.

De plus, Batik Air utilisera CAE RiseMC, le système de formation fondé sur les données de CAE qui tire parti de l'analytique avancée pour offrir une formation plus efficace et améliorer la sécurité opérationnelle.

« Nous sommes fiers de faire de CAE notre partenaire de formation et nous sommes convaincus que ce partenariat avec CAE améliorera davantage les normes et la formation des pilotes », a déclaré Datuk Chandran Rama Muthy, directeur de la Stratégie de Batik Air et du Groupe Lion Air. « Le simulateur CAE B737 MAX permettra à nos pilotes d'avoir une réelle expérience de pilotage pendant la formation, ce qui garantira que nos pilotes possèdent les compétences et l'assurance nécessaires pour s'envoler en toute confiance. »

« Nous sommes ravis de conclure cet accord de 10 ans portant sur la formation des pilotes avec Batik Air », a déclaré Michel Azar-Hmouda, vice-président, Formation pour l'aviation commerciale à CAE. « Avec CAE RiseMC, les pilotes de Batik Air bénéficieront d'une solution de pointe qui rehaussera leur expérience de formation dans le simulateur et perfectionnera leurs compétences dans le poste de pilotage. »

Cet accord important consolide la relation à long terme entre CAE et Batik Air, soulignant leur engagement indéfectible à favoriser le développement de pilotes hautement qualifiés. Dans son rapport Prévisions en matière de talents en aviation 2023 publié récemment, CAE prévoit que divers secteurs auront besoin d'un nombre important de professionnels de l'aviation au cours de la prochaine décennie; les compagnies aériennes auront notamment besoin de 252 000 pilotes, de 328 000 techniciens de maintenance et de 599 000 membres du personnel de cabine.

À propos de Batik Air Malaysia

Batik Air (anciennement Malindo Air) est une compagnie aérienne malaisienne dont le siège social est situé à Petaling Jaya, à Selangor, en Malaisie. Malindo Air a officiellement changé sa dénomination pour Batik Air en avril 2022, conformément à l'objectif du Groupe Lion d'établir une identité commune pour les compagnies aériennes offrant des services complets au sein du groupe. Batik Air exerce ses activités à partir de l'aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA) et de l'aéroport Sultan Abdul Aziz Shah (SZB, Subang SkyPark Airport). Le transporteur exploite actuellement une flotte d'avions A330 - 300, B737-8, B737-800 et ATR72-600 pour ses vols nationaux et internationaux.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute-fidélité possible et des programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

