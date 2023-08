Comviva nommée « Entreprise de marketing numérique de l'année » de l'APAC par Frost & Sullivan





NEW DELHI, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial des solutions d'expérience client et de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix de l' « Entreprise de marketing numérique de l'année » décerné par Frost & Sullivan's pour la région Asie-Pacifique.

Chaque année, Frost & Sullivan décerne le prix de l'« Entreprise de l'année » à une organisation qui fait preuve d'excellence technologique novatrice et d'orientation client. Le prix reconnaît l'innovation technologique et le leadership qui en résulte pour offrir une expérience client et une valeur vie client différenciées.

Frost & Sullivan a reconnu MobiLytixtm Marketing Studio , une solution à la pointe de l'industrie de Comviva, qui combine la prise de décision en temps réel par l'IA avec l'automatisation du marketing omnicanal et le cadre de fidélisation pour offrir une expérience client personnalisée à grande échelle. Cette solution de marketing numérique de bout en bout englobe la modélisation de l'intelligence artificielle (IA), le marketing numérique, la fidélisation et la rétention sur les points de contact traditionnels et numériques. En facilitant les programmes de marketing contextuel tout au long du cycle de vie du client, il permet aux entreprises d'obtenir des expériences différenciées grâce à cette plateforme MarTech tout-en-un.

S'exprimant à cette occasion, Amit Sanyal, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de Comviva, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette récompense décernée par Frost & Sullivan. Ce prix reconnaît notre volonté de transformer le paysage MarTech en tissant l'innovation technologique, les processus et les connaissances sectorielles. Cette reconnaissance témoigne des prouesses de Comviva en matière d'innovation MarTech axée sur l'intelligence artificielle, ainsi que de notre engagement indéfectible et de notre promesse d'offrir une expérience client et une valeur vie client exceptionnelles. »

Dewi Rengannis, analyste principal de l'industrie de Frost & Sullivan ? pratique des TIC pour l'APAC, a déclaré : « Comviva se distingue par sa compréhension approfondie des nuances de l'industrie et son riche portefeuille de cas d'utilisation pour résoudre les défis du marketing numérique. MobiLytixtm Marketing Studio, la plateforme de nouvelle génération alimentée par l'intelligence artificielle de Comviva, permet d'offrir une expérience client personnalisée à grande échelle et d'améliorer considérablement la valeur vie client. »

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Sundeep Mehta

Contact : +(91) 9910030732

Directeur général adjoint responsable des communications d'entreprise

E-mail : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

27 août 2023 à 23:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :