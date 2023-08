Transport collectif - Québec inaugure le prolongement du Rapibus avec un soutien financier de plus de 43 M$





GATINEAU, QC, le 25 août 2023 /CNW/ - À l'occasion de l'inauguration du prolongement du Rapibus, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, confirme à la Société de transport de l'Outaouais (STO) un investissement de 43 617 000 $ du gouvernement du Québec. Cette somme permet la réalisation du corridor structurant situé entre les boulevards Labrosse et Lorrain ainsi que l'aménagement d'une station au parc du Lac-Beauchamp.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais et de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Mathieu Lacombe, a pris part aujourd'hui à l'inauguration organisée par la STO. Pour l'occasion, il était accompagné du député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, et de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay.

Le transport collectif est un élément déterminant de la mobilité durable des personnes, de l'amélioration de la fluidité sur nos routes et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le gouvernement du Québec offre une aide financière aux organismes de transport collectif en vue de les soutenir dans la réalisation de leurs projets d'infrastructures visant le maintien, l'amélioration ou le développement des réseaux de transport collectif et de transport adapté.

Le gouvernement du Québec appuie la STO pour la réalisation de l'étude d'opportunité concernant le prolongement du Rapibus vers le boulevard de l'Aéroport.

Citations

« Investir dans la mobilité durable, c'est non seulement agir sur le présent, mais c'est aussi contribuer à façonner l'avenir de nos communautés. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans des projets porteurs et structurants, comme le Rapibus de Gatineau, partout au Québec. Je salue la volonté et le dévouement de la Ville, de la Société de transport de l'Outaouais et de mes collègues députés de la région, qui nous donnent un bel exemple aujourd'hui de ce qu'on peut faire, ensemble, en matière de transport collectif. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette inauguration est la démonstration de l'engagement de notre gouvernement envers la mise en place de plus de transport en commun. Je suis persuadé que les citoyens de la région sauront profiter pleinement de ce transport collectif qui permet de se déplacer plus rapidement. Je suis fier d'être le représentant d'une région qui voit loin dans la façon d'envisager des transports actifs et durables. Nous en avons la démonstration avec le Rapibus, mais aussi le projet de tramway pour l'ouest de la ville de Gatineau. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais et de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Le gouvernement du Québec met tout en oeuvre afin d'apporter un soutien accru à la mobilité durable en investissant dans le transport collectif, répondant ainsi aux objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Nous sommes fiers d'accompagner les sociétés de transport collectif, comme la STO, afin de rendre le Québec plus sobre en carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ce prolongement du corridor Rapibus contribue au développement de Chapleau, de Gatineau et de l'Outaouais en venant desservir directement les gens de chez nous, en assurant la fluidité et l'accessibilité du transport en commun dans l'est de notre ville. Le transport collectif est central dans une ville et cette bonification, qui s'inscrit dans une vision à long terme, rend plus accessibles et facilite grandement les déplacements à l'intérieur de la ville. Je suis fier de pouvoir annoncer ce prolongement, qui permet la réalisation d'une des promesses de notre gouvernement et qui était attendu par la population. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau

« Le développement et la bonification du transport collectif représentent une voie d'avenir pour l'Outaouais. Avec l'investissement annoncé aujourd'hui, nous poursuivons dans cette direction en travaillant à construire une ville plus moderne et plus verte. Je me réjouis pour tous mes concitoyens qui pourront bientôt se déplacer de façon encore plus rapide et plus efficace. Je continuerai toujours, avec mon gouvernement, à placer les projets de transport structurants, notamment le tramway, parmi mes priorités pour l'Outaouais. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« L'inauguration du prolongement du Rapibus marque un autre jalon important en transport en commun pour Gatineau. Merci au gouvernement du Québec pour le soutien essentiel à la réalisation de ce projet. Je sais aussi que l'ajout de liens au parc du Lac-Beauchamp plaira aux citoyens. Grâce à un sentier et à une piste multifonctionnelle complémentaires, nous éliminons un maillon manquant d'accès tout en offrant des options accrues pour une mobilité respectueuse de l'environnement vers l'est de notre ville. Je tiens d'ailleurs à souligner la précieuse collaboration de la Société de transport de l'Outaouais. En étendant notre réseau ensemble, nous ouvrons de nouvelles voies vers l'avenir de la mobilité durable. »

France Bélisle, mairesse de Gatineau

« Merci au gouvernement du Québec, qui nous donne les moyens de mettre en place des axes structurants de transport collectif de l'ampleur du Rapibus afin de pouvoir répondre aux besoins de déplacement actuels et futurs. En plus de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, le prolongement du corridor est un investissement qui améliore la qualité de vie de notre collectivité en favorisant un meilleur accès aux pôles d'emplois, d'études et de loisirs. »

Jocelyn Blondin, président du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais

Faits saillants

L'investissement annoncé aujourd'hui est issu du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le budget total du PAGTCP pour la période 2022-2024 s'élève à plus de 1,5 milliard de dollars.

Le PAGTCP est en vigueur jusqu'au 31 mars 2024.

Le Programme s'inscrit en partie dans le cadre de l'action 1.1.1.4 du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à appuyer l'électrification du parc d'autobus urbains.

Liens connexes

25 août 2023 à 10:57

