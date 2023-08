Lutte contre les plantes exotiques envahissantes - Québec bonifie de 9 M$ son partenariat avec la Fondation de la faune pour préserver la biodiversité et l'intégrité de la nature





QUÉBEC, le 25 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec bonifie de 9 millions de dollars son soutien à la Fondation de la faune du Québec qui a pour mandat de gérer son Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes (PLPEE). Ce soutien additionnel permettra à la Fondation de financer différentes initiatives afin de réduire les menaces et les impacts des plantes exotiques envahissantes (PEE) sur la biodiversité et l'intégrité des milieux naturels du Québec.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

En plus de bonifier le budget alloué au PLPEE de 30 % afin de répondre à la demande croissante, le gouvernement simplifie les modalités du programme afin d'améliorer l'accès au financement pour les organismes publics et privés qui souhaitent en bénéficier.

Les modalités simplifiées permettront entre autres d'alléger la recherche de contreparties financières pour les organismes demandeurs, qui sont souvent de petites organisations environnementales. Elles offriront également plus de souplesse dans le processus de sélection des initiatives et d'octroi des subventions.

La poursuite du programme jusqu'en 2028 a pour but de restaurer un plus grand nombre de milieux naturels menacés par des PEE, et ce, conformément aux engagements récents du gouvernement du Québec dans ce domaine. Précisons que le nouveau budget du PLPEE provient des crédits alloués pour financer le Plan nature 2030. Annoncé en décembre 2022, ce dernier vise à mettre en place différentes mesures de conservation de la biodiversité telles que la réduction des menaces pesant sur celle-ci, les mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes en étant un bon exemple.

« En plus d'assurer le développement de l'expertise québécoise dans un secteur de pointe, le renouvellement du partenariat avec la Fondation de la faune du Québec contribuera activement à la conservation de la biodiversité sur notre territoire. Les projets qui seront financés grâce à ce nouvel investissement seront non seulement bénéfiques pour la nature, mais ils contribueront également à l'amélioration de la qualité de vie de tous les Québécois et Québécoises. Merci à tous les organismes qui y participeront! »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Notre gouvernement a à coeur de préserver la biodiversité du Québec. Les espèces exotiques envahissantes, notamment les plantes, sont un réel fléau pour la santé de nos milieux naturels comme nos milliers de plans d'eau et de cours d'eau. J'encourage les organismes de toutes les régions à bénéficier du Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. C'est un moyen concret de protéger la nature et les espèces d'ici, dont la préservation est un gage de santé et de bien-être pour toute la population québécoise. Ensemble, protégeons notre riche patrimoine naturel! »

- Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

« La Fondation de la faune du Québec est heureuse de poursuivre son partenariat financier avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour soutenir des initiatives visant à réduire les impacts des plantes exotiques envahissantes sur la biodiversité et les habitats fauniques. Par l'entremise du Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, la Fondation soutient un réseau de partenaires qui travaillent sur le terrain à limiter l'introduction des plantes exotiques envahissantes et à contrôler ces dernières dans des milieux naturels à haute valeur écologique, et ce, au bénéfice des collectivités qui jouissent des biens et des services offerts par des écosystèmes en santé. De plus, le renouvellement de ce programme permettra de maintenir l'expertise au sein des organisations qui oeuvrent à restaurer l'intégrité écologique des habitats altérés par les plantes exotiques envahissantes. Grâce au volet « Transfert des connaissances » du programme, c'est collectivement que nous poursuivrons la lutte contre cette importante menace à la biodiversité que représentent les plantes exotiques envahissantes. »

- Jean-Claude D'Amours, président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec

Lancé en 2018 et doté d'un budget initial de 6,25 millions de dollars jusqu'en mars 2023, le PLPEE a permis de financer à ce jour plus de 180 projets visant à limiter l'introduction et la propagation des PEE sur le territoire québécois, en favorisant une gestion durable qui permet de protéger la biodiversité et l'intégrité des habitats fauniques et floristiques ainsi que d'assurer le maintien ou le retour des fonctions écologiques des milieux naturels partout au Québec.

Le PLPEE est géré en partenariat avec la Fondation de la faune du Québec, un organisme de bienfaisance parapublic qui relève du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Plus précisément, le programme soutient la réalisation d'interventions dans les milieux naturels à haute valeur écologique qui sont touchés par des PEE. Il finance aussi des projets de transfert de connaissances visant à prévenir l'introduction et la propagation des PEE ainsi qu'à favoriser leur gestion responsable.

