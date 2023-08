Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et BABOLAT, la marque leader mondiale du tennis, annoncent la prolongation de leur partenariat pour sept ans jusqu'en 2030





La nouvelle superstar du tennis, Carlos Alcaraz, 20 ans à peine, joue et gagne avec une raquette BABOLAT depuis l'âge de 10 ans et continuera jusqu'en 2030 au moins. La prolongation de sept ans de son contrat avec Babolat, l'entreprise spécialisée dans le tennis née en France en 1875, a été annoncée à New York.

Le nouveau champion de Wimbledon, qui joue avec sa raquette BABOLAT Pure Aero 98 ? et ses cordes BABOLAT RPM Blast ? depuis son entrée en lice victorieuse à l'US Open en 2022, a signé la dernière extension de son contrat aux côtés d'Eric BABOLAT, Directeur général de BABOLAT. Babolat équipe les passionnés de tennis du monde entier depuis près de 150 ans, des joueurs de club aux plus grands champions de tous les temps : René Lacoste, Björn Borg, Pete Sampras, Li Na, Kim Clijsters ou Rafa Nadal, pour n'en citer que quelques-uns.

« Depuis plus de 10 ans déjà, les experts de Babolat travaillent en permanence à mes côtés pour me fournir le meilleur équipement de tennis pour mes performances. Ma Pure Aero 98 cordée avec RPM Blast est plus qu'une simple raquette de tennis. », a déclaré Alcaraz. « Je me sens comme un membre à part entière de la famille BABOLAT et je considère vraiment certaines personnes chez BABOLAT comme faisant partie de mon équipe. Elles écoutent attentivement mes besoins et mes remarques. C'est un échange constructif et constant qui va dans les deux sens. C'est pourquoi j'ai toujours été satisfait des performances et des sensations offertes par les cadres et les cordes. La prolongation de ce partenariat à long terme est tout à fait logique. »

Carlos Alcaraz a signé son premier contrat avec BABOLAT en Espagne à l'âge de 10 ans. À 13 ans, il a rejoint l'équipe internationale BABOLAT et, à tout juste 20 ans, il est devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire du tennis et a déjà remporté deux titres du Grand Chelem en simple (l'US Open en 2022, Wimbledon en 2023).

Alcaraz, qui a commencé à jouer au tennis à l'âge de 4 ans, a toujours utilisé des raquettes et des cordages BABOLAT. Depuis le début de l'US Open 2022, Carlos joue avec la raquette BABOLAT Pure Aero 98, une version actualisée de la Pure Aero VS, équipée des cordages RPM Blast de BABOLAT (jauge 130/16).

