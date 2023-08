Analytic Partners reconnu par un cabinet d'études indépendant comme leader de la mesure et de l'optimisation du marketing





Analytic Partner a été classé en tête dans les catégories Offre actuelle et Stratégie

MIAMI, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- La société de veille commerciale Analytic Partners a été nommée leader par The Forrester Wavetm : Mesure et optimisation du marketing, rapport du troisième trimestre de 2023. Publié aujourd'hui, le rapport place Analytic Partners parmi les neuf principaux fournisseurs, déclarant que : « Analytic Partners domine grâce à des informations marketing axées sur les données ».

Le rapport Forrester Wavetm est une évaluation complète des principaux fournisseurs du marché, qui consiste à effectuer des recherches, à les analyser et à les noter selon 38 critères d'évaluation. Analytic Partners se classe au premier rang des catégories Offre actuelle et Stratégie parmi tous les fournisseurs évalués. Analytic Partner a obtenu les notes les plus élevées possibles sur 26 critères et s'est classé en tête parmi tous les autres fournisseurs évalués sur les critères suivants :

Scénarios commerciaux et impact

Plateforme technologique

Engagement des clients et services

Méthodes de mesure et gestion

Selon le rapport : « la force d'AP réside dans sa capacité à s'engager et à fournir des informations sur la performance en utilisant son modèle de mix commercial de base, son expertise marketing et sa plateforme d'analyse GPS-E. » En outre, le rapport reconnaît la « vision forte d'Analytic Partners de créer un système capable d'alimenter les décisions commerciales, telles que l'expansion du marché, l'équité de la marque, l'efficacité opérationnelle et la croissance des clients. »

Concernant le rapport, Nancy Smith, directrice générale, a déclaré : « Chez Analytic Partners, nous nous engageons à permettre aux marques de tirer parti des données et des analyses pour prendre des décisions optimales. Nous sommes heureux d'être reconnus dans ce rapport exhaustif. Nous sommes convaincus que cette reconnaissance confirme notre mission et notre stratégie visant à faire d'AP la solution incontournable d'intelligence commerciale afin de permettre aux clients de prendre des décisions commerciales judicieuses qui stimulent la croissance.

Nous sommes ravis d'être reconnus comme un leader par ce cabinet d'analystes de l'industrie respecté et professionnel depuis longtemps. Nous sommes fiers et reconnaissants de travailler avec autant de grandes marques du monde entier et de les aider à libérer leur plein potentiel. »

Un exemplaire gratuit du « The Forrester Wavetm : Mesure et optimisation du marketing, rapport du troisième trimestre de 2023 » peut être téléchargé ici : www.analyticpartners.com/resources/forrester-wave-mmo-2023 .

Pour plus d'informations sur Analytic Partners, veuillez consulter www.analyticpartners.com.

À propos d'Analytic Partners

Analytic Partners est le leader de l'analyse commerciale. Notre plateforme GPS-Enterprise fournit des solutions adaptatives pour une compréhension commerciale approfondie, une planification opportune, une optimisation du marketing et davantage. Nous transformons les données en expertise afin que nos clients puissent créer des liens puissants avec leurs propres clients et atteindre le succès commercial. Pour en savoir plus sur Analytic Partners, consultez leur site web sur : analyticpartners.com/

