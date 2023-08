La Banque Scotia lance une ligne téléphonique dédiée afin d'améliorer l'accessibilité pour les clients qui utilisent le service de relais vidéo





TORONTO, le 23 août 2023 /CNW/ - La Banque Scotia, en collaboration avec l'Administrateur canadien du SRV (ACS), a mis en place une ligne téléphonique dédiée pour offrir de l'assistance aux clients ayant des troubles de l'audition ou du langage qui ont recours au service de relais vidéo (SRV) pour effectuer leurs opérations bancaires à distance.

Ce nouveau service de la Banque Scotia permet aux clients qui utilisent une application de SRV d'appeler une ligne téléphonique qui leur est réservée en utilisant la langue des signes québécoise (LSQ) ou américaine (ASL). L'appel est pris en charge par un conseiller en service clientèle spécialement formé de la Banque Scotia, qui communique avec l'interprète et le client pour offrir à ce dernier une expérience sûre et accessible.

« Dans le cadre de son engagement à offrir un accès équitable à tous ses clients, la Banque Scotia est fière de proposer une nouvelle méthode de communication aux utilisateurs du SRV, a déclaré Eric Scipio del Campo, premier vice-président, Centres de contact mondiaux à la Banque Scotia. Notre collaboration avec l'Administrateur canadien du SRV, une autorité en matière de service de relais vidéo, nous a permis d'améliorer le service que nous offrons à nos clients sourds, malentendants ou ayant un trouble de la parole. Ensemble, nous pouvons ainsi offrir à tous nos clients une expérience plus inclusive et exempte d'obstacles, pour que chacun sente qu'il est important. »

Les utilisateurs du SRV au Canada peuvent maintenant appeler au 1-866-267-4726 pour parler à un conseiller en service clientèle de la Banque Scotia par l'intermédiaire d'un interprète en langue des signes québécoise (LSQ) ou américaine (ASL). Pour en savoir plus, consultez notre nouveau site L'accessibilité à la Banque Scotia.





« À l'approche de la Semaine internationale des sourds en septembre, le lancement par la Banque Scotia d'une ligne téléphonique réservée aux utilisateurs du SRV au Canada témoigne de son engagement envers les personnes sourdes et l'inclusion en général. Qui plus est, cette initiative constitue l'un des moyens pris par la Banque pour faire du Canada un pays exempt d'obstacles à l'accessibilité », affirme Suzanne Laforest, chef de la direction et directrice générale de l'ACS.

La Banque Scotia continue de miser sur les percées technologiques pour favoriser une culture d'accessibilité et créer des conditions plus équitables pour tous ses clients. Dans son plan d'accessibilité 2023-2026 en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité, la Banque Scotia énonce son engagement en matière de repérage, de suppression et de prévention des obstacles pour les personnes handicapées.



L'engagement de la Banque Scotia envers l'accessibilité se traduit aussi par ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans dans la collectivité qui vise à améliorer la résilience économique des groupes défavorisés. En travaillant avec ses partenaires pour éliminer les obstacles à l'avancement et favoriser l'accès aux occasions, la Banque Scotia s'efforce de créer un monde plus inclusif et plus résilient pour tous. Elle soutient différents projets à titre caritatif, dont les suivants :

Renseignez-vous sur ScotiaINSPIRE : www.banquescotia.com/scotiainspire

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le https://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

À propos de L'Administrateur canadien du SRV

L'Administrateur canadien du SRV inc., ou l'ACS, est un service de télécommunications à but non lucratif qui a été mandaté par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour mettre en oeuvre le service de relais vidéo (SRV) et assurer son développement, son implantation et son intégration au Canada.

SRV Canada permet aux Canadiens sourds, malentendants ou souffrant d'un trouble de la parole qui utilisent la langue des signes québécoise (LSQ) ou américaine (ASL) de faire des appels grâce à des services de vidéoconférence Internet.

L'ACS et son conseil d'administration sont responsables du service de relais vidéo national du Canada, le SRV Canada, lancé le 28 septembre 2016. Ce service est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année.

