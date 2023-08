Avis aux médias - L.L.Bean ouvre officiellement les portes de sa première succursale au Québec

Ce vendredi 25 août marque l'ouverture officielle du premier magasin L.L.Bean au Québec. L'emblématique détaillant d'équipement et de vêtements de plein air de qualité ouvre ses portes au coeur des CF Promenades St-Bruno afin d'accompagner les...

Greenfield Global Inc, un important producteur mondial d'éthanol et de solvants de haute pureté, est heureux d'annoncer l'expansion de son portefeuille de produits et de son empreinte de distribution sur le marché canadien. Grâce à l'établissement...