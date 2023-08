Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres pour la plantation de 300?000 arbres sur l'Île-du-Prince-Édouard





CHARLOTTETOWN, PE, le 22 août 2023 /CNW/ - Les forêts et les arbres captent et stockent le carbone, ce qui en fait une solution climatique naturelle efficace. Les forêts purifient également l'air que nous respirons, améliorent la qualité de l'eau, favorisent la biodiversité, restaurent des habitats vitaux et aident à rafraîchir nos centres urbains. La plantation de deux milliards d'arbres au cours de la prochaine décennie est un élément crucial du plan climatique du Canada, et le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les collectivités locales et les peuples autochtones.

C'est pourquoi le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Steven Myers, ont annoncé près de 3 millions de dollars pour planter des arbres qui étendront en permanence le couvert forestier de l'Île-du-Prince-Édouard et aideront à restaurer des secteurs endommagés par l'ouragan Fiona. Le gouvernement du Canada verse 1,7 million de dollars dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres, tandis que le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard assure le reste du financement.

Les travaux prévus comprennent l'agrandissement de la pépinière J. Frank Gaudet, un partenariat avec la P.E.I. Watershed Alliance et les municipalités locales, une collaboration avec les agriculteurs, le secteur privé et les propriétaires fonciers pour la plantation d'arbres et la replantation des forêts endommagées par les ouragans, là où ce sera nécessaire.

En agrandissant des forêts urbaines et rurales, les quelque 300?000 arbres plantés procureront plus d'ombrage aux gens de l'île, des habitats plus étendus pour la faune locale et une meilleure qualité de l'air. Ces forêts créeront aussi plus d'espace pour la pratique d'activités récréatives en plein air tout en augmentant la résilience climatique de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les provinces et les territoires sont des participants clés du programme en leur qualité de gestionnaires d'importantes terres publiques; leurs ambitions et leur collaboration contribuent pour beaucoup au succès du programme jusqu'à maintenant. Le Canada a signé des ententes de principe et de contribution avec sept provinces et territoires, dont l'entente avec l'Île-du-Prince-Édouard annoncée aujourd'hui, qui nous aident déjà à nous rapprocher de nos objectifs de plantation. Dans l'avenir, le ministre Wilkinson continuera de collaborer avec ces partenaires pour accélérer les progrès accomplis sous le volet provincial et territorial du programme.

Pour planter deux milliards d'arbres, il faut bien planifier et cultiver les semis en pépinières, collaborer avec différents ordres de gouvernements, des organisations non gouvernementales et des groupes autochtones, et agir judicieusement à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'étape des semences jusqu'à celle de la plantation. Le gouvernement du Canada continuera de travailler de concert avec les bénéficiaires pour exécuter ce programme dans l'intérêt de toute la population canadienne.

Cet été, le ministre Wilkinson a fait le point sur les progrès liés à la plantation des 2 milliards d'arbres. Au total, 110 millions d'arbres ont été plantés dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres et de ses projets partenaires, dépassant ainsi de près de 20 millions d'arbres les prévisions établies pour les deux premières années du programme.

Le programme 2 milliards d'arbres contribue à améliorer la qualité de l'air, à rafraîchir nos quartiers pendant l'été, à créer des emplois et à combattre les changements climatiques tout en protégeant la nature. Il s'emploie activement à aider les organisations participantes à planter deux milliards d'arbres en dix ans, d'un océan à l'autre.

«?Les arbres sont essentiels à la vie. Ils séquestrent le carbone, améliorent la qualité de l'air et abritent diverses espèces sauvages. Ce sont des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres. En investissant dans la plantation de plus de 300?000 arbres à l'Île-du-Prince-Édouard, nous montrons que la collaboration entre le gouvernement fédéral et ses partenaires provinciaux peut permettre d'étendre en permanence le couvert forestier en veillant à ce que le bon arbre soit planté au bon endroit et au bon moment.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

«?Le gouvernement du Canada est déterminé à aider l'Île-du-Prince-Édouard à atteindre son objectif de carboneutralité. L'investissement fédéral de 1,7 million de dollars annoncé aujourd'hui dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres illustre bien, à nouveau, cet engagement. Cet important soutien financier en faveur de solutions climatiques intelligentes se veut un pas résolu dans la bonne direction.?»

Sean Casey

Député de Charlottetown



«?La séquestration du carbone par les forêts est un élément essentiel de notre plan visant à atteindre la carboneutralité dans la province. Nous entendons augmenter notre production d'arbres de 30 % pour atteindre 1?300?000 d'arbres par année et nos démarches portent leurs fruits. Ces arbres pourront être plantés dans des secteurs endommagés par l'ouragan Fiona et dans des zones visées par des efforts de plantation, notamment des zones riveraines et d'anciennes terres agricoles. L'agrandissement des forêts sera fort positif pour les habitants de l'île et la faune, car il améliorera la biodiversité et offrira un couvert forestier dont tout le monde pourra profiter.?»

L'honorable Steven Myers

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard

L'an dernier, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard ont signé une entente de principe dans le cadre du volet des provinces et des territoires du programme 2 milliards d'arbres. Par cette entente, le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard honorent leur engagement commun de procurer des avantages sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités grâce à la plantation d'arbres.

dans le cadre du volet des provinces et des territoires du programme 2 milliards d'arbres. Par cette entente, le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard honorent leur engagement commun de procurer des avantages sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités grâce à la plantation d'arbres. Les ententes de principe décrivent les paramètres généraux de la collaboration fédérale, provinciale et territoriale en matière de plantation de deux milliards d'arbres, en définissant l'amélioration de la biodiversité, la restauration de l'habitat, le captage du carbone, la permanence du couvert forestier et plusieurs activités de surveillance après la plantation comme objectifs de chaque projet de plantation d'arbres. Les ententes sont également soutenues par la signature d'accords de contribution; des travaux visant la conclusion d'accords supplémentaires avec les provinces et les territoires afin de planter davantage d'arbres partout au pays sont en cours.

Le 2 août 2023, le ministre Wilkinson a annoncé que le Canada a soutenu la plantation de plus de 110 millions d'arbres depuis le lancement du programme en 2021 - ce qui lui permet de dépasser son objectif de planter environ 90 millions d'arbres dans les deux premières années du programme et d'être en bonne position pour remplir son engagement de planter deux milliards d'arbres.

que le Canada a soutenu la plantation de plus de 110 millions d'arbres depuis le lancement du programme en 2021 - ce qui lui permet de dépasser son objectif de planter environ 90 millions d'arbres dans les deux premières années du programme et d'être en bonne position pour remplir son engagement de planter deux milliards d'arbres. Depuis 2021, le programme 2 milliards d'arbres a soutenu 179 projets de plantation d'arbres et de renforcement des capacités, d'un bout à l'autre du pays. Parmi ces projets, 90 % ont planté plus de deux types d'arbres et un sur cinq était dirigé par des Autochtones. Plus de 220 espèces différentes ont été plantées dans plus de 2?900 sites au Canada.

