Dreame Technology présentera de nouveaux produits robotiques intelligents au salon IFA 2023 avec un système de nettoyage révolutionnaire

BERLIN, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, leader à la croissance rapide dans le domaine des technologies de nettoyage domestique intelligent, sera présent au saIon FA 2023 en Allemagne pour présenter sa technologie de nettoyage révolutionnaire qui améliore l'expérience de nettoyage des sols.

Sur le stand de la société, les visiteurs pourront découvrir certains des modèles les plus vendus de la gamme d'aspirateurs robots, d'aspirateurs eau et poussière et d'aspirateurs-balais sans fil de Dreame. Dreame présentera également un aspirateur robot phare à l'occasion du salon. Le DreameBot L20 Ultra est doté d'un système de balayage et d'une technologie de nettoyage exclusifs, qui répondent à un problème très répandu dans l'industrie, à savoir l'impossibilité de nettoyer efficacement les bords des meubles.

En tant qu'entreprise innovante qui utilise des technologies robotiques avancées pour des applications domestiques, Dreame explore également le potentiel d'utilisations plus larges de la technologie. L'exposition des derniers robots nettoyeurs de piscine et du chien robot bionique quadrupède illustrera la façon dont l'entreprise continue à rechercher l'innovation.

Yu HAO, fondateur et PDG de Dreame, a déclaré : « Nous sommes impatients de rencontrer nos utilisateurs en personne au salon IFA et de partager nos dernières innovations avec les leaders de l'industrie. Le salon est pour nous une occasion précieuse de recueillir les commentaires des utilisateurs, d'entrer en contact avec des spécialistes du secteur et d'établir de nouveaux partenariats commerciaux en Allemagne et dans toute l'Europe. Nous restons déterminés à faire progresser l'innovation et à fournir des produits de qualité pour chaque foyer. »

Dreame accueille les visiteurs sur son stand au salon IFA à Berlin, Hall A, CCA-209, du 1er au 5 septembre.

À propos de Dreame

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents, avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://de.dreametech.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2189943/Dreame_Technology_Debut_New_Intelligent_Robotic_Products_IFA_2023_Revolutionary.jpg

