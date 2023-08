Astronergy, NIO et l'OPF travaillent au service du premier système d'autoconsommation PV pour VE au monde avec les chargeurs V2G dans le parc national du mont Qilian





HANGZHOU, Chine, 21 août 2023 /CNW/ - Grâce à la participation et aux appels de la One Planet Foundation (OPF) et de NIO, 75 modules PV TOPCon de type n d'Astronergy ont été envoyés au parc national du mont Qilian pour soutenir l'achèvement du premier système d'autoconsommation photovoltaïque (PV) au monde avec chargeur V2G, commençant la troisième phase du programme commun de conservation écologique de Clean Parks et de la Fédération mondiale de la faune (FMF) après le lancement de l'exploitation du système le 20 août dernier.

Clean Parks est une initiative conjointe de construction d'écosystèmes défendue par NIO pour appuyer l'adoption des véhicules électriques (VE) intelligents dans un plus grand nombre de réserves naturelles à travers le monde. Pour l'heure, NIO a contribué à construire une infrastructure d'énergie propre et à établir une circulation d'énergie propre et à faibles émissions de carbone afin de protéger l'authenticité et l'intégrité des écosystèmes dans le cadre de l'initiative.

Avec le soutien des modules PV ASTRO N TOPCon d'Astronergy, le premier système d'autoconsommation photovoltaïque au monde dans le parc national du mont Qilian pourrait générer en moyenne environ 670 000 kWh d'énergie propre par an, ce qui pourrait satisfaire à l'entièreté des besoins pour l'utilisation de véhicules électriques dans la zone protégée et à fournir de l'électricité pour 50 % des autres besoins. Toutes ces énergies vertes produisent une réduction annuelle estimée à environ 53 tonnes de carbone.

La station d'autoconsommation V2G est maintenant opérationnelle au sein de la base de recherche nationale à long terme du parc national du mont Qilian, fournissant un soutien continu pour les patrouilles écologiques et permettant l'utilisation d'énergie propre et à faibles émissions de carbone dans le parc.

Lors d'une cérémonie d'inauguration du système d'autoconsommation PV sur lequel Astronergy travaille pour mettre en pratique son slogan « Pour un monde plus vert », Samuel Zhang, directeur du marketing d'Astronergy, a déclaré que la biodiversité était au coeur de ses activités, l'aidant à générer des énergies plus vertes, à exploiter des entreprises et à soutenir le développement économique et social.

« Astronergy est heureuse et s'efforce de promouvoir continuellement l'innovation en matière de technologie PV afin de mieux servir les centrales électriques, de défendre la durabilité biologique, de promouvoir l'établissement d'une société axée sur le développement d'énergies nouvelles sans pollution, sans émissions et à haut rendement énergétique, de soutenir la transformation verte et à faible émission de carbone ainsi que de fournir un soutien solide au développement de la conservation de la biodiversité », a ajouté M. Zhang.

Dans le cadre de la nouvelle tentative d'Astronergy visant à protéger la biodiversité grâce à des produits PV verts, le projet constituera un nouveau départ pour l'entreprise qui devra coopérer avec toutes les parties possibles pour créer un monde durable et carboneutre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2190071/An_aerial_photo_captures_world_s_EV_PV_self_consumption_system_V2G.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2190072/Astronergy_n_type_PV_modules_generating_green_power_world_s_photovoltaic_self_consumption.jpg

SOURCE Astronergy

21 août 2023 à 22:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :