Aviva Canada et OneClose Inc. s'associent pour aider les propriétaires de copropriétés neuves à économiser





TORONTO, le 21 août 2023 /CNW/ - Aviva Canada a investi dans OneClose Inc., une entreprise technologique qui offre une solution financière révolutionnaire pour aider les propriétaires de copropriétés neuves à économiser des milliers de dollars en frais provisoires.

Il arrive que des acheteurs de copropriétés neuves en Ontario n'obtiennent pas de prêt hypothécaire pendant une certaine période une fois qu'ils ont emménagé dans leur unité. Cette période, que l'on appelle la période d'occupation à titre provisoire, oblige ces acheteurs à payer au constructeur des frais d'occupation provisoire, notamment les intérêts sur le solde impayé du logement, les taxes foncières et les frais d'entretien. Ces paiements d'intérêts s'accumulent rapidement et représentent des milliers de dollars payés en plus, puisqu'ils ne sont pas soustraits de leur prêt hypothécaire -- c'est comme payer un loyer pour un appartement que vous possédez.

Pour aider les acheteurs aux prises avec ce problème d'occupation provisoire, OneClose leur propose d'obtenir un financement hypothécaire entre la date d'occupation fournie par le constructeur et la date d'enregistrement de la copropriété. Ils peuvent ainsi économiser, acquérir les droits de propriété et commencer immédiatement à se constituer un capital.

« Cet investissement s'inscrit dans la mission d'Aviva de créer de la valeur pour ses clients », a déclaré Andy Armstrong, responsable des garanties habitation et cautionnements pour promoteur à Aviva Canada. « En ces temps incertains où l'inflation et les taux d'intérêt sont élevés, les consommateurs en ont déjà suffisamment sur les bras. Grâce à nos solutions de cautionnement, nous voulons offrir une protection pour les projets de construction et assurer une tranquillité d'esprit aux clients contraints à l'occupation provisoire ».

« Aviva Canada a été un partenaire précieux tout au long de la conception et de la mise en oeuvre de la solution OneClose », a déclaré Kevin Murphy, chef de la direction de OneClose Inc. « Nous sommes ravis qu'Aviva ait décidé d'investir dans notre entreprise. Nous avons tous deux la conviction que OneClose révolutionnera le problème de l'occupation provisoire, permettant aux acheteurs de nouvelles copropriétés d'économiser des sommes substantielles en évitant des dépenses inutiles. OneClose représente bien une entreprise du secteur privé qui offre une solution pour régler un problème que tous les paliers de gouvernement tentent de résoudre pour contrer la crise d'accessibilité à des logements abordables au Canada ».

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4?000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2021, Aviva a annoncé son ambition mondiale de devenir une entreprise zéro émission nette d'ici 2040 -- la plus exigeante que se soit fixée une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter , Facebook et LinkedIn d'Aviva Canada.

À propos de OneClose Inc.

Fondée en 2016 et basée à Oakville, en Ontario, OneClose Inc. est une entreprise axée sur une raison d'être et des valeurs solides, composée de chefs de file des secteurs du financement immobilier et des technologies. Grâce à sa solution technologique financière innovante et raffinée, OneClose Inc. permet aux acheteurs d'obtenir des prêts hypothécaires, et aux prêteurs de les accorder en toute sécurité au moment de l'occupation provisoire. Les consommateurs obtiennent ainsi stabilité et tranquillité d'esprit tout en économisant temps et argent. Grâce à des solutions innovantes et à sa technologie, OneClose s'engage à résoudre les problèmes, à éliminer les irritants habituels et à créer de la valeur pour les intervenants du secteur de l'immobilier. Pour plus d'informations sur OneClose Inc, veuillez consulter leur site web à www.oneclose.ca .

21 août 2023 à 09:00

