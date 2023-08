Qn-SOLAR étend sa présence mondiale en participant à l'Intersolar South America





SÃO PAULO, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- Qn-SOLAR, un important fabricant de panneaux photovoltaïques (PV), a annoncé sa prochaine participation à l'Intersolar South America, qui se tiendra du 29 au 31 août, au stand B7.68 à l'Expo Center Norte, à São Paulo, au Brésil. La société présentera son produit phare, le QNN182-HS585-72, lors du salon.

L'Intersolar South America, la plus grande exposition et conférence pour l'industrie solaire en Amérique du Sud, rassemble des experts renommés et des leaders de l'industrie pour faire la lumière sur les sujets les plus brûlants de l'industrie. La participation de Qn-SOLAR illustre sa détermination inébranlable à réaliser des progrès significatifs sur le marché sud-américain.

« Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons déjà signé des commandes pour un total de 200 MW sur le marché sud-américain pour le deuxième semestre de 2023. Nous prévoyons une croissance rapide du volume de commandes au cours de cette période. Afin de mieux servir le marché local, nous avons créé une filiale Qn-SOLAR au Brésil, avec des entrepôts, des équipes de vente, de logistique, de service après-vente et de développement commercial sur place. Chez Qn-SOLAR, nous privilégions la transparence et la traçabilité à chaque étape de notre chaîne d'approvisionnement. Nous sommes optimistes quant au potentiel du marché sud-américain et nous demeurons dévoués à son succès », a déclaré Stephen Cai, président et co-fondateur de Qn-SOLAR.

Le QNN182-HS585-72, le produit phare vendu en Amérique du Sud, s'appuie sur la technologie de TOPCon de type n de 182 mm et bénéficie d'une efficacité de module impressionnante de 22,7 %. Il excelle dans des conditions de faible ensoleillement, dépassant les modules PERC traditionnels, et offre un taux de dégradation de la puissance et un coefficient de température plus faibles.

Plus tôt cette année, le QNN182-HS585-72 a obtenu la certification INMETRO, qui lui a permis de faire son entrée sur le marché brésilien en répondant à des exigences spécifiques. Le produit certifié a déjà été déployé avec succès dans un projet à grande échelle. En particulier, l'ambitieux projet de pêcherie PV 70 MW qui s'appuie sur la technologie TOPCon dans la province chinoise du Hubei illustre l'engagement de Qn-SOLAR en faveur de solutions innovantes et durables, offrant un soutien accru aux industries locales de la pêche et de l'aquaculture.

Mordor Intelligence met en lumière deux grandes tendances du marché sud-américain. Premièrement, le segment du sol dépasse le segment des toits dans le marché du solaire photovoltaïque en raison de la prévalence des projets photovoltaïques solaires à grande échelle. Deuxièmement, le plan ambitieux du Brésil d'investir 25 milliards de dollars américains d'ici 2030 offre des opportunités de croissance pour les fabricants de modules solaires du monde entier. Par conséquent, le secteur de l'énergie solaire au Brésil devrait connaître une croissance substantielle et dominer le marché sud-américain de l'énergie solaire photovoltaïque dans les années à venir.

Après l'Intersolar South America, Qn-SOLAR participera également activement à divers salons en Europe et au Japon plus tard cette année afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales et de démontrer son engagement indéfectible envers la réduction des émissions de carbone à l'échelle mondiale.

À propos de Qn-SOLAR

Qn-SOLAR est un fabricant de produits photovoltaïques professionnel et entièrement intégré qui possède plus de 15 ans d'expérience dans le développement de projets EPC. Notre engagement à offrir à nos clients des solutions complètes et axées sur la valeur s'accompagne d'un dévouement inébranlable en faveur d'un contrôle rigoureux de la qualité des produits et de pratiques de gestion perfectionnées qui permettent d'améliorer la rentabilité. Avec une présence croissante en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, Qn-SOLAR a déjà marqué l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque. D'ici 2023, notre capacité de production de cellules et de modules photovoltaïques atteindra respectivement 69 GW et 39 GW, confortant ainsi notre position d'acteur majeur du secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2189062/3.jpg

