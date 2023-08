DUBAI ATTEINT DE NOUVEAUX SOMMETS EN TANT QU'ÉPICENTRE MONDIAL DU GAMING EN PLEIN ESSOR





DUBAI, EAU, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- Dubaï s'est imposée comme un centre mondial florissant pour l'e-sport et les jeux vidéo après la conclusion spectaculaire de la deuxième édition du Dubai Esports and Games Festival (DEF) qui a attiré une participation record de plus de 27 000 personnes au cours de l'événement passionnant de cinq jours et a rassemblé plus de 75 000 joueurs du monde entier !

Le DEF 2023, qui s'est tenu du 21 au 25 juin 2023, a mis en avant la diversité de la communauté des joueurs, attirant les joueurs occasionnels, les passionnés d'e-sports et les professionnels de l'industrie à travers des événements clés. Cela comprenait le sommet B2B GameExpo alimenté par Pocket Gamer Connects (PG), le salon grand public Game Expo, les tournois éducatifs régionaux et le tournoi Play Beyond Influencers. Les principaux sponsors et partenaires, dont Xbox, Ubisoft, Capcom, Teleios, Emirates Airline, Kitkat, Alienwar, Playstation, Redbull, Logitech et Moonton, ont également contribué au succès du festival.

Le rôle de Dubaï en tant que plaque tournante mondiale du jeu vidéo a été souligné par le dévouement des parties prenantes à soutenir les communautés de joueurs dans les Émirats arabes unis et au-delà, ce qui a eu un impact significatif sur l'industrie mondiale du gaming et de l'e-sport.

Ahmed Al Khaja, président directeur général de Dubai Festivals and Retail Establishment, a commenté : « L'énorme succès du DEF 2023 renforce davantage la position de Dubaï en tant que plaque tournante mondiale du gaming. L'affluence record et la diversité de la communauté des joueurs ont démontré l'engagement de Dubaï à devenir une destination de premier plan pour les joueurs du monde entier et reflètent l'objectif de l'agenda économique de Dubaï D33 de transformer Dubaï en l'une des trois premières villes du monde pour le tourisme et les affaires. »

Dubaï continue de renforcer sa position en tant qu'acteur clé de l'industrie du jeu vidéo. Alors que le secteur des jeux vidéo connaît une croissance exponentielle, avec un marché des jeux d'une valeur de 546,99 milliards de dollars et un taux de croissance annuel moyen de 13,19 % d'ici 2030[1], le DEF 2024, prévu du 1er au 5 mai, souligne l'engagement de Dubaï en faveur de l'innovation et de la croissance des industries des jeux et des sports électroniques à l'échelle mondiale.

DEF réunit les passionnés de jeux vidéo de tous âges, en encourageant les talents et en favorisant les communautés e-sport dans les Émirats arabes unis et au-delà. En tant que point de convergence pour les médias, le gaming, l'e-sport, la technologie et le divertissement, le festival met en évidence le dévouement de Dubaï envers l'innovation et sa vision de l'avenir des jeux.

Alors que l'industrie du gaming prospère et évolue, Dubaï est prête à jouer un rôle central pour façonner son avenir et libérer tout son potentiel sur la scène mondiale.

