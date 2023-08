RACHEL ZILINSKAS DES ÉTATS-UNIS ET ELLIOT-OLIVIER PELLERIN DU CANADA SIGNENT LA VICTOIRE AU TRIATHLON IRONMAN MONT-TREMBLANT 2023, ÉTAPE DE LA SÉRIE VINFAST IRONMAN AMÉRIQUE DU NORD





- Les Canadiens Zed Roy de Longueuil, Québec et Jessica Cullen de Waterloo, Ontario remportent le triathlon IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant 2023 qui avait été annulé en juin et reporté ce week-end en raison des incendies de forêt dévastateurs.

- Plus de 2 100 athlètes étaient réunis dans les montagnes laurentiennes du Québec le 20 août dernier pour la dernière édition du IRONMAN Mont-Tremblant, étape de la série VinFast IRONMAN Amérique du Nord et pour le IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant 2023.

MONT-TREMBLANT, QC, le 20 août 2023 /CNW/ - La pittoresque station de villégiature de Tremblant et les magnifiques montagnes laurentiennes du Québec ont offert un décor enchanteur pour le retour du triathlon IRONMAN® Mont-Tremblant, qui fait partie de la série VinFast IRONMAN Amérique du Nord, ainsi que du triathlon IRONMAN 70.3® Mont-Tremblant, qui devait originalement avoir lieu en juin dernier.

Quelques-unes des meilleures triathloniennes professionnelles étaient présentes pour participer au triathlon IRONMAN Mont-Tremblant, qui fait partie de la série VinFast IRONMAN Amérique du Nord, pour tenter de mettre la main sur une partie de la bourse de 50 000 $US. Chez les femmes professionnelles, c'est l'Américaine Rachel Zilinskas qui est montée sur la plus haute marche du podium avec un temps de 09:12:06. Dans la course des groupes d'âge masculins, le Canadien Elliot-Olivier Pellerin du Québec a été le premier à franchir la ligne d'arrivée du triathlon IRONMAN Mont-Tremblant avec un temps de 09:06:44. Du côté des groupes d'âge chez les femmes, la Torontoise Miranda Tomenson a été la première à franchir la ligne d'arrivée du triathlon IRONMAN Mont-Tremblant.

Résultats des cinq premières triathloniennes professionnelles au triathlon IRONMAN Mont-Tremblant, qui fait partie de la série VinFast IRONMAN Amérique du Nord :





NAGE VÉLO COURSE TOTAL 1. Rachel Zilinskas É.-U. 00:51:00 05:05:51 03:09:40 09:12:06 2. Meredith Kessler É.-U. 00:52:51 05:02:19 03:20:06 09:20:52 3. Manon Genet FRA 00:54:48 05:08:11 03:13:59 09:23:59 4. Jess Smith É.-U. 00:54:51 05:09:47 03:18:16 09:29:45 5. Sarah Crowley É.-U. 00:52:53 05:04:25 03:31:09 09:34:33

Par ailleurs, les Canadiens Zed Roy de Longueuil, Québec, et Jessica Cullen de Waterloo, Ontario ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée du triathlon IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant 2023 lors de l'événement qui s'est finalement tenu en même temps que celui de la pleine distance.

Les athlètes ont entamé leur défi IRONMAN et IRONMAN 70.3 à la nage dans le lac Tremblant avant de s'engager sur un parcours cycliste exaltant qui sillonnait les paysages montagneux des Laurentides puis de revenir au centre de villégiature. Les circuits de course à pied ont ensuite mené les athlètes le long du lac Tremblant et sur le parc linéaire du p'tit train du Nord avant d'aboutir au coeur du village piétonnier de la station pour une arrivée inoubliable.

Le IRONMAN Mont-Tremblant 2023 a offert 100 places de qualification pour les groupes d'âge féminins aux Championnats du monde VinFast IRONMAN 2023 qui auront lieu à Kailua-Kona, Hawaï, le 14 octobre 2023, et 15 places de qualification pour les groupes d'âge masculins aux Championnats du monde VinFast IRONMAN 2024 à Kailua-Kona, Hawaï, le 26 octobre 2024.

Le IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant 2023 a également offert des places de qualification pour les groupes d'âge aux Championnats du monde VinFast IRONMAN 70.3 2024, les 14 et 15 décembre 2024 à Taup?, Nouvelle-Zélande.

Les résultats officiels du triathlon IRONMAN Mont-Tremblant 2023 peuvent être consultés sur www.ironman.com/im-mont-tremblant-results, et ceux du triathlon IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant 2023 sur www.ironman.com/im703-mont-tremblant-results.

Le triathlon IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant sera de retour le 23 juin 2024.

Pour plus d'information sur le triathlon IRONMAN Mont-Tremblant 2023, qui fait partie de la série VinFast IRONMAN North America, visitez www.ironman.com/im-mont-tremblant. Pour plus de renseignements sur le triathlon IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant 2023, visitez www.ironman.com/im703-mont-tremblant. Pour plus d'information sur la marque IRONMAN et la série d'événements mondiaux, visitez www.ironman.com. Les médias peuvent adresser leurs demandes de renseignements à [email protected].

À propos d'Événements sportifs Mont-Tremblant

Créé en 2015, Événements sportifs Mont-Tremblant (ESMT) est un organisme à but non lucratif qui accueille des événements sportifs d'envergure sur le territoire de Mont-Tremblant, notamment les événements de la série IRONMAN. ESMT agit comme intermédiaire entre les promoteurs et les intervenants locaux, afin de s'assurer que les athlètes, leurs accompagnateurs et leurs familles soient bien accueillis et bien encadrés durant leur séjour dans la région. ESMT est composé de Station Mont Tremblant, de l'Association de villégiature Tremblant et de la Ville de Mont-Tremblant.

À propos de Le Groupe IRONMAN ?

Le Groupe IRONMAN exploite un portefeuille mondial d'événements qui inclut la série de triathlons IRONMAN®, la série de triathlons IRONMAN® 70.3®, la série de triathlons 5150tm, les courses de la série Rock 'n' Roll®, la série IRONKIDS®, la série des Championnats du monde de triathlon, des courses d'envergure dont le Standard Chartered Singapore Marathontm et City2Surf®, les courses en sentier de la série mondiale UTMB®, y compris les Canyons Endurance Runstm par UTMB®,?Tarawera?Ultra par UTMB® et Ultra-Trail Australiatm par UTMB®, les courses de vélo de montagne Epic Seriestm, dont Absa Cape Epic®, les courses de cyclisme sur route comme Haute Route®, et d'autres courses multisports. Le Groupe IRONMAN est le plus grand organisateur d'événements sportifs d'envergure au monde et offre à plus d'un million de participants chaque année l'expérience des sports d'endurance grâce à sa vaste gamme de produits et services. Du service de traiteur à l'expérience complète de l'athlète, le portefeuille de la société comprend également l'application d'entraînement de vélo virtuel FulGaz®, l'expérience de vélo intérieur la plus réaliste qui soit, destinée aux coureurs qui souhaitent se préparer aux compétitions dans le monde réel. Depuis le lancement de la marque IRONMAN®?et de son premier événement en 1978, les athlètes ont su prouver que TOUT EST POSSIBLE?(ANYTHING IS POSSIBLE®) en franchissant les lignes d'arrivée aux quatre coins du monde. Passant d'une seule course à un phénomène mondiale, le Groupe IRONMAN compte désormais des centaines de courses dans plus de 55 pays. Le Groupe IRONMAN appartient à Advance, une entreprise privée familiale. Trouvez de plus amples renseignements à www.ironman.com/about-ironman-group.??

À propos d'Advance? ????

Advance est une entreprise privée familiale qui possède et qui investit dans des entreprises dans les secteurs des médias, du divertissement, de la technologie, des communications, de l'éducation et d'autres secteurs de croissance porteurs. Elle a pour mission d'accroître la valeur de ses entreprises sur le long terme en favorisant la croissance et l'innovation. Le portefeuille d'Advance inclut Condé Nast, Advance Local, Stage Entertainment, le Groupe IRONMAN, American City Business Journals, Leaders Group, Turnitin, 1010data et Pop. Ensemble, ces sociétés en exploitation emploient plus de 17 000 personnes dans 29 pays. Advance figure également parmi les principaux actionnaires de Charter Communications, Warner Bros, Discovery et Reddit. Pour de plus amples renseignements, allez à www.advance.com.?

SOURCE IRONMAN Mont-Tremblant

20 août 2023 à 18:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :