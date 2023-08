PUMA accueille les athlètes à Budapest avant les championnats du monde d'athlétisme





L'entreprise d'articles de sport PUMA a donné le coup d'envoi des célébrations des championnats du monde d'athlétisme en accueillant les athlètes et les médias du monde entier à l'occasion de l'inauguration officielle de la PUMA House.

Maria Valdes (Chief Product Officer chez PUMA) et Erin Longin (General Manager, Run/Train) sont montées sur scène aux côtés des ambassadeurs de PUMA et de figures emblématiques de l'athlétisme comme Karsten Warholm, Marcell Jacobs, Julien Alfred, Mutaz Barshim et Pia Skrzyszowska, afin de partager leur préparation et leurs attentes pour la compétition.

Maria Valdes a déclaré : « 2023 est une excellente année pour PUMA : c'est notre 75e anniversaire, et nous sommes convaincus que l'athlétisme est à l'origine de nombreux sports. Il y a tellement de moments mémorables où l'athlétisme a vraiment représenté notre marque. De Tommie Smith en 1968 aux nombreux records mondiaux de Bolt il y a quelques années. Nous espérons vivre d'autres moments comme ceux-ci, qui nous permettront de façonner notre marque pour les années à venir, en commençant ici, à Budapest. »

Karsten Warholm a déclaré : « La confiance est quelque chose qui se construit. Il n'est jamais acquise. Si elle l'est, elle n'est pas authentique. Nous avons une excellente préparation à l'entraînement et je pense que c'est le secret de ma confiance. Mon entraîneur veille très bien sur moi et notre façon de travailler nous permet de toujours garder le contrôle. Mais, bien sûr, lorsque vous participez à un championnat du monde, vous ne savez jamais quelle surprise cela vous réserve. »

Marcell Jacobs a déclaré : « J'ai peut-être été blessé trop souvent ces deux dernières années... J'ai vraiment essayé de surmonter tous ces problèmes. C'est moi qui veux être en bonne forme, en pleine possession de mes moyens, et prêt à relever ce challenge très important que sont les Championnats du monde de Budapest. »

Julien Alfred a déclaré : « C'est fantastique de faire partie de la famille Puma. C'est une grande marque qui a ouvert la voie à beaucoup de mes idoles et ça fait du bien. Et en plus, j'adore les crampons ! »

Les invités ont également eu l'occasion d'entendre les athlètes jamaïcains Shericka Jackson, Rasheed Broadbell, Hansle Parchment et l'étoile montante Jaydon Hibbert.

Shericka Jackson a déclaré : « J'ai travaillé dur et je ne me mets pas la pression. Je suis en bonne forme, je vais arriver et rester dans mon couloir bien concentrée ».

Rasheed Broadbell a déclaré : « Il n'y a pas de malaise [à ne pas être favori], c'est plutôt une bonne chose, parce que je ne suis pas le centre d'attention, donc il n'y a pas vraiment de pression... Mais quelle que soit la personne sur laquelle les regards se posent, elle doit s'assurer qu'elle est à la hauteur. Pour moi, il s'agit donc de rester dans mon couloir, de rester concentré et d'être à la hauteur ».

Hansle Parchment a déclaré : « Généralement, tout le monde va aux États-Unis pour faire des études, mais à la dernière minute, nous avons changé d'avis pour aller à l'Université des Indes occidentales. Je pense que c'était une très bonne décision pour moi, sinon je serais allé courir tous les week-ends aux États-Unis. Je suis très heureux d'avoir pris la décision de rester en Jamaïque ».

Les Championnats du monde d'athlétisme Budapest 2023 se dérouleront du 19 au 27 août.

