Slenergy prospère sur le marché allemand du solaire avec la solution plug-and-play iShare-Home Mini

FRANCFORT, Allemagne, 19 août 2023 /PRNewswire/ -- Slenergy, un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions énergétiques intelligentes durables, a remporté un succès remarquable sur le marché solaire allemand avec sa solution d'énergie solaire résidentielle de pointe iShare-Home de 4 à 15 kW. Le dernier produit de la société, le système solaire intelligent iShare-Home Mini, a captivé l'attention dans toute l'Allemagne.

Basé sur les concepts fondamentaux du système iShare-Home (système standardisé et conception modulaire des produits, installation simplifiée et gestion intelligente de l'énergie), iShare-Home Mini représente un micro-système de production d'énergie pour les propriétaires. Intégrant des modules photovoltaïques, un micro-onduleur, un système de support et un ensemble de câbles, il convertit en toute transparence le courant continu généré par la lumière du soleil en courant alternatif pour la consommation domestique.

Avec le concept de l'énergie facile pour une vie facile, le système iShare-Home Mini adopte l'expédition par boîte à guichet unique. Ce système de 800 W comprend deux modules photovoltaïques de 425 W, un onduleur, un câble C.A. pré-assemblé de 5 mètres, un câble CC de 3 mètres et deux ensembles de structures de montage. Il se distingue par sa facilité d'installation, son adaptabilité à divers scénarios, son efficacité exceptionnelle et ses solides caractéristiques de sécurité.

Grâce à sa conception de pré-installation et de connexion, le système ne nécessite que quelques minutes d'installation avant de fournir une énergie respectueuse de l'environnement. Le système plug-and-play en alliage d'aluminium s'adapte à divers scénarios tels que les balcons, les jardins et les murs. Grâce à sa légèreté et à ses capacités anticorrosion supérieures, le système présente des angles réglables allant de 30° à 50°, ce qui garantit un positionnement optimal pour une efficacité maximale.

Le système est équipé d'un module photovoltaïque à haut rendement de type N qui atteint un rendement maximal impressionnant de 21,76 %. Son design épuré, entièrement noir, incarne une esthétique minimaliste. La garantie de 12 ans sur les matériaux et le traitement est complétée par une garantie de 30 ans pour une puissance linéaire supplémentaire.

Avec une protection IP67, l'onduleur résiste efficacement à la pluie et à la neige, atteignant un rendement de conversion de 96,5 %. Grâce au module WIFI intégré et sans fil, les utilisateurs peuvent surveiller sans effort la consommation d'énergie en temps réel et l'analyse à l'aide de leurs smartphones. La disposition bien conçue du système facilite l'identification et la résolution des pannes.

Slenergy a présenté sa solution révolutionnaire iShare-Home à Munich en mai dernier, et entrera officiellement sur le marché italien le mois prochain. La solution iShare-Home Mini, qui marque une autre étape pionnière, a été rapidement adoptée par le marché allemand et est maintenant en rupture de stock par le biais de canaux prioritaires. La prochaine livraison arrivera en Allemagne à la fin du mois.

La technologie est le moteur du progrès et l'innovation façonne l'entreprise. L'engagement de Slenergy à moderniser l'industrie et à offrir à ses clients des solutions solaires globales souligne sa vision d'un avenir universellement durable.

