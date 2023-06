Sondage sur l'homéopathie, sa perception et son usage au Canada : 10.3 millions de Canadiens ont utilisé l'homéopathie en 2022





MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Voilà une des données ressortant d'un récent sondage sur l'homéopathie, sa perception et son usage au Canada, réalisé par la firme Harris Interactive1 et présenté par La Coalition pour l'homéopathie au Québec (CPHQ) ainsi que la Canadian Coalition for homeopathy (CCFH).

« Ce sont des données que l'on attendait et qui parlent clair et fort! Pourquoi plus du quart des Canadiennes et Canadiens ont fait le choix de l'homéopathie en 2022? Parce que vraisemblablement, pour ces 10 millions de personnes, c'est une option qui leur correspond. », affirme Monsieur Paul Labrèche, homéopathe, président de la Coalition pour l'homéopathie au Québec (CPHQ) et vice-président du Syndicat professionnel des homéopathes du Québec (SPHQ).

Les Canadiens et l'homéopathie

Ce sondage réalisé en décembre 2022 auprès d'un échantillon national représentatif de Canadiens avait pour objectif de mesurer le comportement et les perceptions des Canadiens à l'égard de l'homéopathie et d'évaluer la façon dont l'homéopathie est perçue et devrait être proposée à l'avenir.

Voici d'autres données tirées du sondage1 :

68% des Canadiens connaissent l'homéopathie.

83 % des Canadiens ayant eu recours à l'homéopathie au cours de leur vie en ont été satisfaits.

Les Canadiens ont utilisé l'homéopathie :

Pour soigner un enfant (35 %).



Dans le cadre d'une maladie chronique (30 %).



À la suite d'un traitement peu efficace (23 %).

"Les résultats de ce sondage confirment la conviction des homéopathes professionnels et de leurs patients satisfaits, à savoir que l'homéopathie a été adoptée par de nombreux Canadiens comme un moyen d'améliorer leur santé", ajoute le Dr. Shahram Ayoubsadeh, ND, Hom, porte-parole de la Canadian Coalition for Homeopathy (CCFH), Directeur clinique, Integral Health Clinic, doyen du Canadian College of Homeopathy Medicine et homéopathe.

De plus :

86% de Canadiens pensent que l'homéopathie devrait être autant voire plus souvent proposée et conseillée par leur professionnel de santé.

80% des Canadiens estiment que la médecine conventionnelle et la médecine alternative sont complémentaires. Par « médecines alternatives », on entend des pratiques de soin non conventionnelles (naturopathie, phytothérapie, homéopathie, chiropratique, ostéopathie, acupuncture, hypnose, etc...), parfois appelées « médecines naturelles » ou encore « médecines douces ».

L'homéopathie bien présente dans le monde

L'homéopathie est riche de plus de 200 ans d'histoire, d'expériences et d'études. Elle a toujours eu une place importante au sein des systèmes de soins et est considérée comme une des approches complémentaires incontournables de la médecine intégrative. En 2014, l'Organisation mondiale de la santé a demandé à ses pays membres de mieux intégrer les médecines non conventionnelles et traditionnelles2, reflétant ainsi une diversité de visions et d'approches en santé.

En effet, rappelons certaines données :

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 200 millions de personnes dans le monde utilisent des médicaments homéopathiques. 3

L'homéopathie est une approche thérapeutique qui est intégrée dans les systèmes de santé de nombreux pays tels que le Brésil, le Chili, l'Inde, le Mexique, le Pakistan ainsi que la Suisse. 4

ainsi que la Suisse. En Europe l'homéopathie est utilisée par plus de 100 millions de personnes et est pratiquée dans 40 pays européens sur 42. 4

En Inde, il y a plus de 200 000 médecins certifiés en homéopathie avec un ajout de 12 000 approximativement chaque année.4

À propos de la Coalition pour l'homéopathie au Québec (CPHQ) et la Canadian Coalition for Homeopathy (CCFH)

Regroupant au Québec, les praticiens du Syndicat professionnel des homéopathes du Québec (SPHQ), les fabricants et les utilisateurs de l'homéopathie ; et au Canada, les homéopathes règlementés de l'Ontario et les praticiens des autres provinces, ainsi que les fabricants, les écoles d'homéopathie et les utilisateurs au pays, les deux Coalitions sont deux partenaires travaillant en étroite collaboration avec le Homeopathy Research Institute (HRI) basé au Royaume-Uni. Toutes deux ont pour mission de valoriser l'homéopathie et de la défendre, entre autres, en rectifiant la désinformation à son sujet.

Pour information : www.cphq.ca

www.homeopathycoalition.ca

