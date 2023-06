Export et numérisation : Coup d'envoi à Rabat des ateliers BERD-UE-CEA de renforcement des capacités des entreprises à leadership féminin





RABAT, Maroc, 16 June 2023 / PRN Africa / -- Les représentations de la Banque européenne de reconstruction et de développement et de l'Union européenne au Maroc et le Bureau pour l'Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique organisent ce vendredi 16 juin, à Rabat (Maroc), le premier d'une série d'ateliers de formation à l'intention des entreprises dirigées par des femmes prévus dans différentes régions du pays.

Ces ateliers se tiennent dans le cadre du programme « Women in Business » lancé par la Banque européenne de reconstruction et de développement au Maroc, financé par l'Union européenne et bénéficient du soutien de multiples partenaires dont l'Association marocaine des femmes entrepreneures (AFEM) et l'Association des exportateurs marocains (ASMEX). Ils entrent par ailleurs dans le cadre d'une série d'actions entreprises par le Bureau de la CEA pour l'Afrique du Nord visant à l'elaboration de programmes et de politiques d'appui à l'entrepreneuriat féminin en Afrique du Nord et à la mise en place d'un environnement propice à la création d'emplois pour les femmes et les jeunes en Afrique du Nord.

Les cinq ateliers de formations ont pour objectif de contribuer au renforcement de la capacité d'export et au développement des compétences numériques d'environ 200 femmes cheffes de Petites et moyennes entreprises (PME), avec pour ambition de renforcer la contribution des femmes au marché du travail, de contribuer à accélérer les échanges commerciaux du Maroc avec le reste du continent africain et de soutenir la transformation économique du pays.

À cet égard, cinq ateliers sont prévus, du 16 juin au 20 juin à Rabat, du 22 au 26 juin à Marrakech, du 4 au 7 juillet à Agadir, du 10 au 13 juillet à Tanger et du 17 au 20 juillet à Casablanca.

Chaque atelier abordera quatre thèmes clés, notamment l'accès aux financements, le développement de produits, les stratégies de développement de marché et la numérisation des activités d'exportation des PME. Les thèmes abordés comprendront également les options de financement disponibles pour les PME, les modalités d'identification des opportunités d'exportation, les marchés potentiels en Afrique, la qualification des produits exportables ainsi que les plates-formes et les outils numériques susceptibles de renforcer les activités d'exportation.

La participation des femmes sur le marché du travail nord-africain est la plus faible du continent africain. Au Maroc, où elle dépasse légèrement les 21 %, le taux d'emploi des femmes dans le secteur formel a considérablement diminué au fil des ans, passant de 30 % en 1999 à 18,6 % en 2019, selon les données du HCP. Les travaux de recherche de la CEA montrent qu'aujourd'hui en Afrique du Nord, les PME dirigées par des femmes génèrent davantage d'emplois pour les femmes et les hommes que les PME dirigées par des hommes. Soutenir les entreprises dirigées par des femmes est donc essentiel pour parvenir à une croissance inclusive. Les PME orientées vers l'export sont généralement plus productives et méritent une attention particulière.

Ces ateliers visent par conséquent à améliorer la contribution des PME à la croissance inclusive ; à renforcer l'emploi productif des femmes grâce à des programmes dédiés à l'entrepreneuriat ; à consolider les capacités d'exportation des entreprises dirigées et gérées par des femmes au Maroc et à améliorer les compétences numériques des entreprises à leadership féminin.

