TG ImmunoPharma annonce l'autorisation de la FDA pour l'essai clinique de l'anticorps bispécifique TGI-6





HEFEI, Chine, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- TG ImmunoPharma Co. (TGI), une société de biotechnologie de premier plan spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies immuno-oncologiques, a le plaisir d'annoncer que la FDA a autorisé l'essai clinique du TGI-6, son anticorps bispécifique révolutionnaire. Le TGI-6 cible simultanément les antigènes associés aux tumeurs (TAA) et les molécules CD3, ce qui permet d'obtenir de puissantes réponses anti-tumorales. L'anticorps démontre une activité anti-tumorale exceptionnelle, des profils de sécurité favorables et une remarquable capacité à être utilisé comme médicament.

Les TAA du TGI-6 sont fortement exprimés dans diverses tumeurs solides, notamment le cancer colorectal, le cancer du sein, le carcinome hépatocellulaire, le cancer gastrique, le cancer de l'ovaire, le cancer du pancréas, etc. Le TGI-6 est donc un candidat prometteur pour le traitement d'un large éventail de tumeurs solides. Les études précliniques ont montré un potentiel exceptionnel, le TGI-6 induisant une régression tumorale complète dans des modèles animaux de cancer colorectal après une seule administration. Plus important, le TGI-6 est conçu pour maintenir une activité cytotoxique élevée tout en minimisant le risque de syndrome de libération de cytokines (SRC).

« Nous sommes ravis de recevoir l'autorisation de la FDA pour l'essai clinique du TGI-6 », a déclaré le professeur Zhigang Tian, fondateur de TGI et membre de l'Académie chinoise d'ingénierie et de l'Academia Europaea. « L'anticorps TGI-6 a démontré une activité anti-tumorale et une sécurité supérieures dans les études précliniques. Nous sommes très confiants quant à son potentiel en tant que nouvelle thérapie pour les tumeurs solides. »

Suite à cette étape importante, TGI recherche activement des partenaires internationaux pour collaborer au développement, aux essais cliniques et à la commercialisation éventuelle du TGI-6. En s'associant à des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, TGI entend tirer parti de leur expertise en matière de développement clinique et d'accès au marché, afin d'accélérer la mise à disposition du TGI-6 pour les patients du monde entier.

TGI reste fidèle à sa mission de révolutionner le traitement du cancer grâce à des immunothérapies innovantes. Avec l'autorisation de la FDA pour l'essai clinique du TGI-6, la société est prête à faire avancer le développement de thérapies précises pour les tumeurs solides. Les parties intéressées sont invitées à explorer les possibilités de partenariat et à rejoindre TGI dans sa quête de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent les résultats pour les patients.

À propos de TG ImmunoPharma Co., Ltd. (TGI)

TG ImmunoPharma Co. (TGI) est une société de biotechnologie de premier plan qui se consacre au développement de nouveaux médicaments immunothérapeutiques. En se concentrant sur l'innovation et la recherche, TGI exploite la puissance du système immunitaire pour combattre le cancer et améliorer les résultats pour les patients. Le portefeuille de produits de la société comprend des anticorps bispécifiques, des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, des activateurs de cellules NK/T et des immunocytokines. TGI a développé avec succès plus de 10 produits, dont plus de la moitié ont fait l'objet d'études précliniques. En particulier, le TGI-2, un anticorps thérapeutique anti-PVRIG, a commencé les essais de phase 1 aux États-Unis et est sur le point d'achever le dosage de son premier patient. TGI prévoit que trois médicaments innovants entreront en phase I d'ici la fin de l'année prochaine, démontrant ainsi son engagement à faire progresser l'immunothérapie et à répondre aux besoins non satisfaits en matière de traitement du cancer dans le monde entier. Pour en savoir plus sur TGI et son portefeuille de produits, veuillez consulter le site www.tgimmunopharma.com.

Pour de plus amples informations ou des demandes de partenariat, veuillez contacter :

Dr. SUN Haoyu,

Chef des opérations, TG ImmunoPharma

[email protected]

19 juin 2023 à 12:45

