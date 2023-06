PUMA nomme Shirley Li au poste de directrice générale Chine





La société d'équipements sportifs PUMA a nommé Shirley Li au poste de directrice générale Chine dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer ses activités sur cet important marché.

Chinoise d'origine, Shirley Li a rejoint PUMA début 2023 en qualité de directrice commerciale. Elle possède plus de 20 ans d'expérience acquise dans le secteur ainsi qu'une connaissance approfondie du marché et des consommateurs chinois. Avant de rejoindre PUMA, Shirley Li était vice-présidente des ventes en gros chez Adidas. Elle est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de Fudan.

Elle remplace Philippe Bocquillon, qui occupera le poste de directeur régional Grande Chine de PUMA ; cette zone inclut la Chine, Taïwan et Hong Kong. Philippe Bocquillon exercera également les fonctions de directeur général Hong Kong, tandis que Paul Yu restera directeur général Taïwan. Shirley Li et Paul Yu seront tous deux responsables devant Philippe Bocquillon.

« Je suis très heureux que notre nouvelle directrice Shirley Li ouvre ce nouveau chapitre de l'histoire de PUMA Chine, a déclaré Arne Freundt, PDG de PUMA. Je suis convaincu que, grâce à son leadership, nous rebondirons fortement en Chine, qui est l'une de nos principales priorités stratégiques. Je tiens à remercier Philippe Bocquillon pour ses 10 années passées à la tête de PUMA Chine. Il a réalisé un excellent travail dans un contexte souvent très difficile et je lui adresse mes meilleurs voeux pour ses nouvelles fonctions de directeur de secteur. »

En succédant à Shirley Li en tant que directeur commercial, David Lu renforcera encore l'équipe dirigeante de PUMA Chine. Avant de rejoindre PUMA en mars 2023, il était directeur général des ventes au détail chez Levi's. Il travaille dans l'industrie de la mode et du sport depuis plus de 15 ans.

Tous ces changements prendront effet le 1er juillet 2023.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. La Société conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires performants. Depuis plus de 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et la musculation, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques renommés pour apporter des influences sportives dans la culture et la mode de rue. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La Société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 20 000 personnes dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach (Allemagne).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 juin 2023 à 12:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :