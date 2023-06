Smartly.io annonce le lancement du Smartly.io AI Lab au Cannes Lions Festival of Creativity





Smartly.io, l'une des plus grandes plateformes publicitaires numériques SaaS au monde, annonce aujourd'hui le lancement du Smartly.io AI Lab. Ce centre d'innovation, point de rencontre de l'intelligence artificielle et de l'expertise marketing, favorise les avancées en matière d'IA générative et d'autres technologies d'IA afin de simplifier la gestion des campagnes publicitaires et d'optimiser l'évolutivité créative sans nuire au processus de gestion de la marque pour les professionnels du marketing.

Depuis dix ans, Smartly.io est à la pointe de l'innovation en matière de créativité et de campagnes assistées par l'IA, redéfinissant la publicité numérique grâce à sa plateforme de gestion de campagne unifiée propulsée par l'IA et à ses solutions d'automatisation créative. En 2021, Smartly.io a fait l'acquisition de Viralspace.ai, une entreprise fondée par un diplômé de Stanford et chef de file dans le domaine de l'optimisation créative pilotée par l'IA. L'association des modèles d'IA personnalisés de Viralspace.ai et de la plateforme Workspaces de Smartly.io a donné naissance à une approche unique de la publicité sur les réseaux sociaux, intégrant de manière transparente créativité, achat de médias et intelligence.

« Nous commençons à peine à voir comment la technologie de l'IA, en particulier l'IA générative, libère de la valeur pour les professionnels du marketing. En renforçant l'efficacité, la créativité et l'efficience des campagnes publicitaires, la technologie de l'IA est susceptible de faire de la créativité le levier de performance le plus puissant de notre époque », déclare Arto Tolonen, directeur du Smartly.io AI Lab. « Notre mission est de permettre aux professionnels du marketing de transformer les idées en annonces grâce à l'intelligence tout en optimisant le retour sur investissement. »

De la génération de scénarios qui améliorent les photos de produits d'une marque avec de nouveaux arrière-plans à l'itération textuelle qui permet la traduction et la personnalisation, en passant par l'itération en langage naturel, la génération d'images à partir de zéro et l'assemblage et l'itération de publicités vidéo, le Smartly.io AI Lab dote les professionnels du marketing d'outils qui permettent d'accéder plus rapidement aux cas d'utilisation et de redéfinir la qualité des créations ainsi que le délai de réalisation des campagnes.

« De cette façon, l'IA générative sert de copilote aux professionnels du marketing et aux plateformes. Ce que le Smartly.io AI Lab met en place alimente déjà l'infrastructure utilisée par les professionnels du marketing, les créatifs et même les designers, et accroît la simplicité sans sacrifier les idées et la qualité », déclare Laura Desmond, PDG de Smartly.io. « Les entreprises qui intègrent de manière transparente l'IA générative dans leurs plateformes seront les premiers gagnants d'une course qui se prolongera pendant des décennies et Smartly.io est en bonne voie pour en faire partie. »

Le lancement du Smartly.io AI Lab témoigne de l'engagement de l'entreprise à permettre aux professionnels du marketing de dégager une plus grande valeur de leurs investissements numériques sans sacrifier la gestion de leur marque. En faisant progresser la technologie de pointe au sein de l'IA générative et d'autres domaines de l'IA, l'entreprise est en mesure de fournir aux professionnels du marketing un avantage considérable en simplifiant l'échelle créative tout en permettant des campagnes agiles et des flux de travail unifiés dans le paysage publicitaire numérique et des réseaux sociaux en pleine mutation.

À propos de Smartly.io

Smartly.io est l'une des plus grandes plateformes publicitaires numériques SaaS au monde, gérant près de 5 milliards de dollars de dépenses publicitaires avec plus de 700 marques dans le monde entier. Sa technologie de pointe de bout en bout et son service client exceptionnel aident des marques telles que Walmart, FanDuel, L'Oréal, Warner Bros. Discovery, Nestlé et Disney/ESPN à mieux atteindre leur public, à engager leurs créatifs et à comprendre ce qui génère de meilleures performances, en augmentant constamment l'échelle pour la marque et la performance sur les plus grandes plateformes médiatiques, notamment Facebook, Instagram, Snap, Pinterest, TikTok, et Google. Rendez-vous sur Smartly.io pour de plus amples informations.

19 juin 2023 à 10:45

