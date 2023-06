TDK Ventures s'étend en Europe ; utilisera le nouveau fonds EX1 de 150 millions de dollars pour investir dans des jeunes entreprises de technologies propres





TDK Ventures a choisi Londres pour son premier bureau européen

Le nouveau fonds EX1 (EX = transformation énergétique) à plusieurs partenaires limités de 150 millions de dollars (USD) se concentrera sur les jeunes entreprises d'électrification et de décarbonisation basées en Europe et en Amérique du Nord

décarbonisation La mission et les valeurs de TDK Ventures d'investir dans les jeunes entreprises de technologie climatique s'alignent sur les objectifs ambitieux de l' Europe de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050

SAN JOSE, Californie, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- TDK Corporation (TSE: 6762) a annoncé aujourd'hui que sa filiale TDK Ventures Inc., sa filiale de capital-risque, se développe sur le marché européen avec l'intention d'investir dans des jeunes entreprises de la région. L'entreprise a choisi Londres comme site de son premier avant-poste pour sa quête ambitieuse visant à favoriser la transition énergétique, l'électrification et la décarbonisation dans toute l'Europe. Dans le même temps, TDK Ventures lancera son fonds multi-LP EX1 de 150 millions de dollars (USD). Le fonds se concentrera sur les jeunes entreprises de transformation énergétique basées en Europe et en Amérique du Nord en phase d'amorçage et de série A.

Après des recherches approfondies , TDK Ventures a choisi Londres en raison de sa forte densité de capital-risque ainsi que des jeunes entreprises et des fonds d'investissement qui se concentrent sur l'environnement. La société a également été impressionnée par l'écosystème global d'innovation en capital-risque de la ville qui comprend des talents scientifiques à l'esprit d'entreprise, un système universitaire de classe mondiale, des investisseurs climatiques de premier plan (à la fois en début de croissance et en croissance), un emplacement centralisé et un accès à des marchés publics solides.

« TDK Ventures a acquis la réputation d'investir avec succès et de soutenir des jeunes entreprises hautement innovantes dotées d'incroyables technologies perturbatrices dans le domaine de l'électrification et de la décarbonisation », a déclaré Lord Dominic Johnson, ministre d'État britannique au ministère des Affaires et du Commerce, qui est un vétéran de plus de 25 ans dans le secteur des services financiers. « Je leur souhaite beaucoup de succès dans leurs efforts pour lutter contre les nombreux problèmes climatiques auxquels nous sommes confrontés. Je suis vraiment ravi que Londres ait été choisie comme site pour leur premier bureau européen et j'attends avec impatience leur participation au marché européen et je les accueille avec enthousiasme dans la ville de Londres. »

« À l'échelle mondiale, Londres se classe au troisième rang pour le financement des technologies climatiques et au troisième rang pour le nombre d'investisseurs dans les technologies climatiques et énergétiques », a expliqué Nicolas Sauvage, président de TDK Ventures. « Ce dernier classement monte au n° 2 mondial lorsque tout le Royaume-Uni est inclus. Elle dispose également d'une gouvernance adaptée aux entreprises ainsi que d'une fiscalité familière, de structures de conseil d'administration et d'un environnement juridique permettant aux jeunes entreprises soutenues par du capital-risque de trouver des sorties appropriées. Ceci, associé à la présence de nombreux fonds à grande échelle, en phase avancée et de capital de croissance, nous a conduits à choisir Londres comme notre premier avant-poste en Europe. »

Sauvage a poursuivi en disant que « TDK Ventures est très reconnaissant du soutien solide que nous avons reçu de la part de l'unité de capital-risque du ministère britannique des affaires et du commerce au cours des dernières années. »

Les récentes percées dans la science des matériaux et la fabrication de pointe dans l'Union européenne ont créé une ère décisive pour les projets d'électrification et de décarbonisation. TDK Ventures a l'habitude d'aider les entreprises de cet espace à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour augmenter la production et commercialiser leurs produits en tant que composants clés de la neutralité carbone mondiale.

« Je suis ravie que TDK Ventures ait choisi Londres comme site de son premier bureau européen », a déclaré Natalie Black, déléguée commerciale de Sa Majesté pour l'Asie-Pacifique. « L'inclusion d'entreprises britanniques en tant que bénéficiaires potentiels dans son nouveau fonds EX1 de 150 millions de dollars témoigne de la force du secteur technologique britannique, qui a levé 31,1 milliards de dollars en financement de capital-risque l'année dernière, faisant du Royaume-Uni le troisième plus grand marché au monde pour les investissements technologiques. J'ai hâte de voir TDK Ventures prospérer au Royaume-Uni en soutenant nos efforts pour lutter contre le changement climatique. »

Pour en savoir plus sur TDK Ventures, les startups ou partenaires d'investissement intéressés doivent visiter www.tdk-ventures.com ou contacter [email protected] .

À propos de TDK Corporate

TDK Corporation est un leader mondial des solutions électroniques pour la société intelligente basée à Tokyo, au Japon. Bâtie sur une base de maîtrise de la science des matériaux, TDK accueille les transformations sociétales en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique et délibérément « Attracting Tomorrow ». Elle a été créée en 1935 pour commercialiser la ferrite, un matériau clé dans les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet et axé sur l'innovation de TDK comprend des composants passifs tels que des condensateurs céramiques, électrolytiques en aluminium et à film, ainsi que des dispositifs magnétiques, haute fréquence, piézo et de protection. La gamme de produits comprend également des capteurs et des systèmes de capteurs tels que des capteurs de température et de pression, magnétiques et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations et des dispositifs énergétiques, des têtes magnétiques et plus encore. Ces produits sont commercialisés sous les marques de produits TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. TDK se concentre sur les marchés exigeants de l'automobile, de l'électronique industrielle et grand public et des technologies de l'information et de la communication. La société dispose d'un réseau de sites de conception et de fabrication et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Au cours de l'exercice 2023, TDK a réalisé un chiffre d'affaires total de 16,1 milliards de dollars et employait environ 103 000 personnes dans le monde.

À propos de TDK Ventures

TDK Ventures Inc. investit dans des jeunes entreprises pour renforcer l'innovation dans les domaines de la science des matériaux, de l'énergie/électricité et des domaines connexes généralement sous-représentés dans les portefeuilles de capital-risque. Fondée en 2019 en tant que filiale en propriété exclusive de TDK Corporation, la vision de la société de capital-risque est de propulser les transformations numériques et énergétiques de segments tels que la santé et le bien-être, le transport de nouvelle génération, la robotique et l'industrie, la réalité mixte et les marchés plus larges de l'IoT/IIoT. TDK Ventures co-investira et soutiendra les sociétés de portefeuille prometteuses en fournissant une expertise technique et un accès aux marchés mondiaux où TDK opère. Les jeunes entreprises ou partenaires d'investissement intéressés peuvent contacter TDK Ventures : www.tdk-ventures.com ou [email protected] .

19 juin 2023 à 10:00

